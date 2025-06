Rey Grupero dice sus planes tras ganar $50,000 dólares en ‘LCDLF All-Stars’

Rey Grupero logró el tercer lugar de “La Casa de los Famosos All-Stars” y al posicionarse se llevó $50,000 dólares en efectivo. Al conocerlo, no pudo evitar estallar de emoción y se siente muy feliz por la recompensa económica que recibió tras haber pasado 119 días alejado de la realidad y superando todos los retos que le imponían.

El youtuber de 38 años mencionó que su pareja sentimental también está contenta con el resultado y, durante una exclusiva que ofreció a People en Español, habló sobre lo que pretende hacer con el dinero que ganó. Además, explicó que la intención es buscar la manera de generar un ingreso constante y no gastarlo en cualquier cosa.

“Yo estoy feliz, satisfecho con lo que pasó. Y Enzo (hijo de su pareja) está mega recontra contento. Tengo un sueño con la familia de poner un pequeño edificio con cuartos chiquitos para rentar porque queremos un activo que nos deje dinerito para que, cuando las cosas no estén funcionando muy bien, siempre tengamos esa gotita de entrada”, dijo.

Este reality le enseñó a Rey a prepararse mentalmente para afrontar las dificultades, sin importar todo lo que tuviera que poner para superarlas. Además, hizo una invitación a todos los que dicen que las cosas no deberían hacerse así, sino de otra manera; pues él desearía verlos en práctica.

“A veces en la vida, la gente juzga y dice: ‘Es que hace y deshace’. Pero yo quiero retarlos a que ellos tengan un problema, lo enfrenten y lo quieran resolver. Yo quiero ver a esa gente que dice: ‘No, es que deberías hacer eso’. Y no dejan de echarse un trago, de fumar o, no sé, de seguir la dieta. Hay muchas formas de sabotearse. Yo soy una persona que, a lo mejor, tengo muchos defectos, pero los estoy tratando de resolver“, añadió en la entrevista.

Rey Grupero, durante las dos temporadas en las que estuvo en ‘La Casa de los Famosos’ demostró el carisma, el ánimo y la calidad humana que lo caracterizan al estar frente a una cámara de televisión, por lo cual espera que, tras haber quedado en el tercer lugar, sea una puerta para seguir creciendo profesionalmente.

“Me gustaría actuar en series, en telenovelas. Me gustaría hacer cosas artísticas, empezar a pintar más. Eso es lo que me encantaría”, contó.

