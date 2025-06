Ancelotti tras empate entre Ecuador y Brasil: “El campo no estaba en condiciones ideales”

El italiano Carlo Ancelotti vivió un debut agridulce como seleccionador de Brasil con un empate sin goles frente a Ecuador, en un partido de la jornada 15 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sin embargo, el ex director técnico del Real Madrid no ocultó su incomodidad con el estado del terreno de juego del Estadio Monumental de Guayaquil, al que responsabilizó en parte por las dificultades ofensivas de su equipo.

“Como dije, faltó un poco más de ataque. Ecuador defendió bien, no fue tan sencillo encontrar espacios entre líneas, hubo dificultad en la salida, y no siempre tuvimos el balón limpio en el último tercio. No quiero poner excusas, pero el campo no estaba en condiciones ideales para jugar”, afirmó Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Pese al empate, el entrenador valoró el esfuerzo de su equipo y destacó la actitud defensiva: “El equipo ha tenido muy buena actitud y orden, y a veces buena presión ofensiva. Prácticamente no hemos concedido oportunidades”.

Ancelotti, que asumió el cargo hace apenas dos semanas tras cerrar su etapa con el Real Madrid, reconoció que su primer partido como seleccionador de Brasil tuvo un significado especial: “Llevo más de 1,200 partidos como entrenador y hoy era mi primer partido como seleccionador de Brasil y ha sido algo especial”.

“Para mí es un regalo estar aquí”, añadió. “Una selección implica una sensación distinta a representar un club, porque aquí tienes el sentimiento de que hay un país detrás”.

De cara al próximo partido frente a Paraguay, Ancelotti reconoció que deberán mejorar en el juego con balón, pero subrayó que “es un empate bueno, con un buen partido. Salimos satisfechos y con confianza para el próximo partido”.

“El objetivo que tenemos es clasificarnos y pelear en el Mundial, para intentar meter a Brasil en las primeras posiciones del fútbol mundial, donde siempre ha estado. Vamos a pelear para conseguirlo”, sentenció el italiano.

