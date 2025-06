Fernando Colunga sobre la paternidad: “Mi vida privada es privada”

El actor Fernando Colunga sostuvo un encuentro con los medios de comunicación al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; por ello, la prensa aprovechó para preguntarle si, en efecto, se había convertido en padre, luego de las declaraciones que ofreció el productor de telenovelas Juan Osorio, quien lo confirmó, pero él no.

El mexicano de 59 años, de una manera muy amable y respetuosa, conversó con los reporteros, destacando su faceta laboral. El actor ha intentado mantener una vida alejada de los escándalos en el mundo del entretenimiento y, por ese motivo, prefiere ser bastante discreto con cualquier detalle que aborde su vida personal y siempre se niega a hablar de cualquier aspecto que pueda dar de qué hablar.

“Estoy contento, trato de trabajar. Dejo mi vida privada a un lado y me dedico a actuar. Mi vida privada es privada, y la del actor la saben. Pero véanme, estoy feliz, ¿qué les puedo decir?“, comentó.

Fernando destacó que lo importante en su carrera es mantenerse enfocado sin escuchar los rumores que puedan surgir; esa sería la clave de su éxito: “No oigo nada (de lo que dicen de mí). Si quieres no preocuparte, no escuches nada y eso es lo que hago. La única vez lo dije: en este negocio, si uno no se dedica y se va distrayendo, no cumplen con el deber de cumplir. Aquí hay que dedicarse a fondo. Si no oigo nada, ¿de qué me preocupo?“, añadió.

Hace algunas semanas, Osorio declaró en el programa ‘Hoy’ que Colunga se encuentra muy feliz afrontando esta nueva etapa como lo es la paternidad. Los periodistas le preguntaron si él se había molestado con el productor por divulgar detalles de su vida personal, y aclaró que se siente muy contento y no tiene razón alguna para molestarse con él.

“Juan Osorio, que es mi amigo, puede decir lo que quiera y yo estoy feliz. No estoy enojado con él. ¿Por qué? A Juan le tengo un gran cariño; es una persona que aprecio, lo quiero y ha sido muy importante en mi vida. Si uno se enoja con los amigos, no son amigos; esos nada más serían cuates”, dijo durante sus declaraciones a los medios.

