Leslie Gallardo habla de su ruptura con Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos 

La creadora de contenido Leslie Gallardo habló del fin de su relación con el cantante y actor Emilio Osorio, también conocido por ser hijo de la cubana Niurka Marcos.

La exhabitante de La Casa de los Famosos 4 confesó cómo se siente luego de la ruptura amorosa. “Estoy, no te puedo decir bien, pero tampoco te puedo decir mal. No es un proceso lineal, es un proceso que cualquier persona que ha pasado por una ruptura sabe que hay días en los que te sientes bien y otros en los que no”.

En su declaración, también se mostró agradecida por el tiempo que compartió con el joven y todo lo que le sumó a su vida.

“Es una persona maravillosa y yo aprendí muchísimo de él. El terminar una relación no significa que tengas que terminar odiando a tu ex”, destacó Leslie Gallardo, quien es conocida por haber participado en otros realities como Acapulco Shore y La venganza de mi ex y Los 50.

Recordó que en La Casa de los Famosos no pudo dar el 100% por estar tan enfocada en su relación con Emilio Osorio. “Lo dejé todo y no me arrepiento de absolutamente nada. Mucha gente se me ha acercado a preguntarme si me arrepiento y digo que no. Estaba enamoradísima y estaba sintiendo todo lo máximo. Con él viví la mejor relación de mi vida, aprendí muchísimo”, comentó.

Leslie Gallardo consideró que su ex le inyectó en el corazón madurez y adrenalina, por lo que se siente una mujer que evolucionó más luego de este amorío.

El pasado 25 de mayo, la mexicana publicó un comunicado para hablar de esta ruptura. “Desde hace tiempo el ciclo que Emilio y yo compartimos llegó a su fin; marcando el fin de una relación que me trajo aprendizajes, momentos muy bellos compartidos, un crecimiento invaluable y una familia que me dio y sigue dando mucho apoyo, y amor”, escribió Gallardo.

También añadió: “Agradezco lo vivido, el amor entregado y todo lo que fue, con respeto y sin arrepentimientos”.

