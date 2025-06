Lucero le pregunta a Yuri si realmente salió con Manuel Mijares

Yuri, Manuel Mijares y Lucero mantienen una amistad en el mundo del entretenimiento que ha dejado a más de uno sorprendido por el respeto, humor y estabilidad que han tenido durante tanto tiempo. Además, a lo largo de sus carreras profesionales, han tenido la oportunidad de trabajar juntos en diversas ocasiones, y la química que existe ha marcado la diferencia.

Sin embargo, la intérprete de “Ya no vives en mí” en una entrevista que ofreció al programa “Hoy” declaró que en una ocasión Lucero le consultó si había tenido algo con el padre de sus dos hijos y aclaró esta situación públicamente: “Entonces sí, el otro día me dijo: ‘Oigan, ¿ustedes de casualidad no anduvieron?; mana, no, relájate… echamos mucha broma... obviamente, mi marido ya sabe, lo respeto mucho, me dice: ‘Ya sé que son amigos”, añadió.

Lucero enfrenta un nuevo paso en su carrera actoral debido al estreno de su nueva película. TVNotas compartió la entrevista que le realizaron, en la que ella aprovechó para mencionar que aparentemente tuvieron algo, aunque después de hacer este tipo de comentarios declaró que todo se trataba del buen sentido del humor que todos tienen.

“Por eso estoy bonita, chicos, porque no estoy aguantando a un señor que me está regañando todo el día, cómo regañaba tanto a Yuri en el programa este señor Mijares: ‘¿No fueron novios? Porque, ¿Cómo lo aguantas?; me dijo: ‘No, mana, la única que lo aguantas te fuiste tú... Broma, juego”, agregó.

Lucero y Manuel se dejan ver en una relación bastante estable y respetuosa. A través de las redes sociales, y a veces hasta en los mismos medios de comunicación, se han preguntado si existe la posibilidad de que retomen su vínculo sentimental luego de tanto tiempo de separación. Sin embargo, ambos han dejado claro que no, solo existe respeto entre ellos y el amor lo dejaron atrás.

A la artista le consultaron si se encontraba actualmente en una relación amorosa, pero ella detalló que por el momento se encuentra sola, ya que no le gusta centrarse en lo que vendrá y le encanta disfrutar el presente: “Yo, forever alone. No sé, trato de no pensar mucho en el futuro. Trato de pensar en mi vida actual. Trato de pensar que todo lo que sucede está perfecto”.

