Cristiano Ronaldo deja la puerta abierta a jugar con Messi en el futuro

Ver a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugando juntos podría estar más cerca de la realidad que de la ficción luego que el portugués hablara de su futuro hacia el Mundial de Clubes y de cómo deja abierta la posibilidad, a pesar que sea consciente de que es bastante difícil que ocurra.

Durante la rueda de prensa previa a la final de la UEFA Nations League entre Portugal y España, Cristiano Ronaldo sostuvo un breve encuentro con un periodista argentino en el que analizó su carrera y la de Messi en el fútbol profesional.

El panelista se refirió a que siempre se habló de un enfrentamiento Cristiano vs. Messi pero nunca un punto de vista en el que compartieran aunque sea en un solo partido. La respuesta, en perfecto español, llegó hasta con una broma clásica que diría un argentino.

“Bueno, boludo, nunca se sabe (sobre jugar con Messi)”, dijo Cristiano Ronaldo, provocando las risas en toda la sala. “El tiempo está ahí, ya tengo 40 años. Pero yo digo: nunca puedo decir ‘de esta agua no beberé’. Pero lo veo muy difícil“.

Posteriormente habló de su relación con Messi mientras estuvieron en la élite, incluyendo momentos curiosos que vivieron en galas de premios cuando Ronaldo incluso sirvió de traductor para el 10 de la Albiceleste.

“Lo que puedo decir es que me gusta mucho Argentina. Nunca fui a Argentina, pero quiero ir. Tengo mucho cariño por los argentinos. Y tengo cariño también por Messi. La verdad que fuimos rivales durante muchos años, pero compartimos el escenario por 15 años. Y yo recuerdo que, antes, Messi no hablaba nada de inglés y yo le traducía cuando nos explicaban en la gala lo que teníamos que hacer. Yo le traducía. Yo tengo un cariño por él, porque a mí siempre me trató bien y me respetó mucho como rival. Lo veo muy difícil (jugar con él), pero nunca se sabe“, añadió.

El Mundial de Clubes, una tarea pendiente para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo también dedicó tiempo a hablar sobre su futuro profesional, que hasta la fecha es incierto al no haber renovado contrato con el Al-Nassr que expirará el próximo 30 de junio.

A propósito del tema con Messi y Argentina el goleador histórico de selecciones reveló haber recibido ofertas para disputar el venidero Mundial de Clubes en Estados Unidos con un conjunto de ese país, aunque no reveló cuál. Sin embargo, algunas fuentes hablan de que River Plate estuvo dispuesto a recibir a Cristiano Ronaldo.

“Yo tengo mucho cariño por Argentina. Es que mi mujer es argentina. Así que, ¿cómo no se puede tener un cariño si estoy con mi mujer hace 9 años? Tengo un cariño muy especial. He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes, de Argentina“, dijo antes de finalizar la conferencia.

Cristiano Ronaldo disputará este martes una nueva final con Portugal este domingo, cuando enfrente a España y busque alzar su segunda UEFA Nations League tras la conseguida en 2020.

En el partido se verá cara a cara por primera vez con la joven estrella Lamine Yamal, de quien también se refirió con buenas palabras durante la charla con la prensa.

