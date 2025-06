Dania Méndez habla en La Mesa Caliente de su relación con Manelyk

Dania Méndez, creadora mexicana de contenido, fue entrevistada en el programa La Mesa Caliente luego de su participación en La Casa de los Famosos All-Stars, en donde obtuvo el sexto lugar del reality show.

Durante este juego, la ex Acapulco Shore tuvo diferencias con Manelyk González, quien fue su amiga durante años.

Giselle Blondet le dijo que recordaba que ambas eran muy cercanas y por eso no entiende qué pasó para que se distanciaran.

Ante la pregunta, la también empresaria contestó: “Yo creo que el mismo juego, el juego te lleva quizás a seleccionar o a ser más selectiva. En realidad me considero una mujer totalmente madura para que lo que pasó en el juego, se quede en el juego. Las dos somos chicas realities, llevamos años en esto, así que se me hace un poco inmaduro porque yo con ella en realidad no tengo absolutamente nada. Lo que pasó, pasó, yo lo dejé ahí”.

Le preguntan a dania sobre Manelyk y la llama Inmadura 🤣#LCDLFAllStars pic.twitter.com/blewVqY6NR — Luis (@bricenoube) June 6, 2025

Además, confirmó que hace años tuvieron problemas, pero ella perdonó a su amiga, por lo que no descarta que se dé de nuevo una reconciliación.

Hace unos días, debido a esta rivalidad, causó revuelo un encuentro que tuvo Dania con Caramelo, con quien Manelyk aparentemente está saliendo.

Esta situación hizo que las fanáticas de la ‘pajarita’, como también es conocida, le dejaran fuertes críticas, ya que consideraron que lo hizo a propósito.

Sin embargo, Dania Méndez aclaró: “Bueno, en realidad no pasó nada”.

Además de esto, dijo: “Yo no me di ni cuenta y la verdad ahí creo que es un tema que yo qué. Salí más embarrada que nada”.

La relación de Dania y Manelyk se fracturó dentro de La Casa de los Famosos All-Stars y fue una de las grandes sorpresas de la temporada, pues durante años fueron muy unidas.

Sigue leyendo:

· Carlos “Caramelo” Cruz rompe el silencio: ¿exconvicto o víctima?

· Maripily Rivera felicita a “Caramelo” por su victoria en “LCDLF All-Stars”

· ¡Qué película! Caramelo es el ganador de La Casa de los Famosos All-Stars