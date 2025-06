Ivonne Montero: ¿relación con la santería o solo amor por las calaveras?

El tema de las religiones suele ser controversial, y más si se habla de una figura del mundo del entretenimiento; esta vez se trata de Ivonne Montero, de quien se comenzaron a registrar rumores de que aparentemente tendría algún tipo de relación con la santería. Por ello, la actriz de raíces mexicanas ofreció declaraciones para aclarar lo que realmente está ocurriendo con ella.

La duda surge debido a que la ganadora de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos” lleva un cráneo en su coche y para ella es muy usual grabarse cuando está montada en él. Por ello: “No tiene nada que ver el que sea una calavera, bueno, a mí me encantan las calaveras, eso ya lo saben“, dijo en el programa de televisión ‘De Primera Mano’.

La actriz, en diversas ocasiones, suele ser un poco tajante con las entrevistas que da y mostró su desacuerdo con la pregunta que le hicieron, pues no considera justo que, por gustarle algo, obligatoriamente tenga relación alguna con una práctica religiosa con la cual asegura que no tiene nada que ver. Además, siempre ha hecho público que es amante de las calaveras.

Montero, de 51 años, explicó que la razón por la cual lleva ahí ese objeto es para no sentirse sin nadie: “No tiene nada que ver con la Santa Muerte ni nada, porque siempre me dicen. Yo lo puse porque necesitaba que se viera que alguien me acompañaba, porque luego de repente ando sola”, añadió.

Ivonne no es la primera vez que habla del tema, y es que lo hizo en abril de 2022 para aclarar los rumores que había en su contra: “A mí me gusta mucho la imagen de las calaveritas; por aquí tengo collares, tengo cositas, no tiene nada que ver con la Santa Muerte, no rindo tributo a esa imagen“, según El Imparcial.

La intérprete espera que no se le siga preguntando por un tema que en diversas ocasiones ha tenido que aclarar, ya que es amante de las calaveras en todas sus presentaciones: “Yo creo en la muerte como una transición, como una resurrección o un renacimiento de la vida eterna“, dijo durante la entrevista que reseñó el medio de comunicación mencionado.

