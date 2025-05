Ivonne Montero expone el lado oscuro de su experiencia con Humberto Zurita

Ivonne Montero fue entrevistada por Gustavo Adolfo Infante en ‘El Minuto que Cambió Mi Destino’, y durante la conversación, ella recordó una experiencia que tuvo al grabar la telenovela ‘Secretos del Alma’, del año 2008, y que además protagonizó con el reconocido actor Humberto Zurita.

Para la mexicana, en aquel momento, trabajar con su colega era uno de los mayores logros profesionales que se podía alcanzar en la carrera de un actor, y ella se encontraba muy entusiasmada con este proyecto que prometía ser todo un éxito; sin embargo, las cosas entre ellos cambiaron de forma negativa.

La ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ dijo que Zurita cambió drásticamente y desconocía la razón de lo que estaba ocurriendo: “De repente comenzó a comportarse muy extraño conmigo, muy grosero, despectivo. Me dejó de hablar, teníamos escenas de beso y para separarnos me aventaba. Era muy raro, no alcancé a entender”.

Fue inevitable que el resto de los trabajadores de este proyecto se dieran cuenta de lo que pasaba entre ambos actores: “Llegó un momento en el que a mí me colmó la paciencia y, en una escena álgida donde teníamos que gritarnos, mi personaje era prácticamente la que llevaba la escena, pero él como que no lo permitió, se montó más arriba en el tono y yo tenía que salir airosa de la discusión”, explicó.

La actriz se sintió afectada y terminó sufriendo de ansiedad. Además, el nivel de estrés que se generó la llevó a tomarse un descanso para superar todo lo ocurrido durante las grabaciones. Sin embargo, nunca tuvo una conversación con Zurita para que le explicara la razón de su conducta.

“Pero no sé en ese momento Humberto agarró un libro y me lo aventó y me pasó rozando, no estaba marcado en la escena, no estaba marcado ese nivel de él, el mío sí porque era la que venía a reclamarle y se transformó y casi me golpea y yo ya estaba harta, porque algo sucedió, que todo el mundo empezó a hacer caras, muchos del elenco me empezaron a hacer menos, a no verme, a ignorarme”, le contó a Gustavo Adolfo.

Sigue leyendo:

· Ivonne Montero habla de su experiencia con un fantasma

· Ivonne Montero revela el estado de salud de su hija tras la cirugía

· Productor dice que Ivonne Montero es “una más del montón”