Ivonne Montero habla de su experiencia con un fantasma

La actriz Ivonne Montero sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y, durante su intervención, relató que ha tenido varias experiencias paranormales. Por ello, ofreció algunos detalles sobre lo que ha vivido.

La mexicana de 50 años, sin duda alguna, llamó la atención al contar que había sido tocada por un espectro paranormal. Así, dejó claro que, aparentemente, ese fantasma había abusado de ella. Relató que el suceso se había registrado una de las pocas veces que ella ha dormido sin ropa; pese a que no suele ser frecuente, si lo ha hecho.

“Empecé con sueños muy extraños empecé con sueños raros con el diablo que me decía vengo por ti, voy por ti te voy a encontrar sabes persecuciones de repente empecé a escuchar voces. Me empezaron a tocar, me abrazaban en una ocasión mientras yo estaba dormida”, dijo frente a los reporteros.

Ivonne contó que en una ocasión abrió los ojos completamente aterrorizada por lo que estaba viendo en ese momento: “En una ocasión si se subió a la cama con fuerza y me desperté. Era una sombra que estaba encima de mí, rezongando, feo. La verdad es que todavía me pasan cosas, pero ya no tan seguido ni tan agresivas”.

Y si algunos pensaban que esa situación ya era aterradora, pues la mexicana también añadió que ha visto sombras de pequeños en la casa, mientras que Antonella asegura que también ha presenciado sombras dentro del hogar: “He escuchado voces de niños. He visto niños en mi casa. Mi hija en algún momento vio a un hombre subiendo las escaleras“.

Además, agregó que ha tenido una actividad paranormal con el padre de su hija, quien falleció hace varios años, pues ella asegura que él se ha comunicado con ella y explicó la manera: “Yo estaba teniendo una conversación con una persona con la que estaba saliendo. Fabio había fallecido recientemente y yo le estaba dejando un mensaje. Cuando estaba escuchando la mi cara se corta y se escucha la voz de Fabio como si él estuviera respondiendo. Me dijo: “Mami sí es él'”.

Sigue leyendo:

· Ivonne Montero revela el estado de salud de su hija tras la cirugía

· Productor dice que Ivonne Montero es “una más del montón”

· Ivonne Montero transforma de manera radical su apariencia