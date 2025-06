Julio César Chávez minimiza al boxeo y aplaude las peleas de la MMA

El legendario boxeador mexicano, Julio César Chávez, decidió lanzar una dura crítica con el actual andar del boxeo por el bajo rendimiento que están mostrando los pugilistas dentro del cuadrilátero y aseguró que las artes marciales mixtas (MMA) están presentando duelos mucho más interesantes que se están ganando el corazón de los aficionados.

Estas declaraciones las realizó el veterano peleador durante una entrevista ofrecida para KOlmenero, donde sostuvo que los peleadores de empresas como la UFC deberían generar muchos más ingresos económicos que los boxeadores profesionales debido a que ahí realmente “sí se parten la madr*”; esto al analizar que con estos estilos de combate no existen tantas restricciones como en el boxeo.

“Mis respetos para las MMA. La verdad yo no me subiría a un ring así, la neta, se me hace muy cruel, muy sádico, pero bonito el deporte. Ahí sí son peleas de verdad, ahí sí pelean los mejores con los mejores”, expresó Julio César Chávez.

Marvin Vettori. Crédito: Jeff Chiu | AP

Chávez sostuvo que que las MMA han venido tomando un importante terreno en comparación con el boxeo debido a que genera un mayor atractivo visual para los amantes de los deportes de contacto; esto al tener diferentes estilos de combate y resaltó que deberían ganar mucho más dinero de lo que generan figuras como el Canelo Álvarez, Oleksandr Usyk, entre otros.

“Es por eso que la gente sí va a verlos (porque son peleas de verdad), sin embargo, no ganan el dineral. El pinche cochinero de peleas que ve uno (en el boxeo) y ganan 40 o 50 millones, ¿de dónde?. Esos cabron*s (los de MMA) sí deben de ganar mucho más que los boxeadores porque ellos sí se parten la madr*”, resaltó la leyenda azteca que ganó múltiples títulos como campeón mundial en diversas divisiones.

“A mí se me hace increíble el dinero que están ganando. Pero qué bueno por el boxeo, qué bueno para los muchachos. Todo boxeador provenimos de una familia humilde, queremos sacar adelante a nuestras familias y al final es lo que uno busca, ganar más dinero”, concluyó Julio César Chávez.

Sigue leyendo:

–Julio César Chávez revela su pronóstico para la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

–Jake Paul y Oleksandr Usyk podrían disputar un combate en MMA

–Canelo Álvarez insiste en una revancha con Dmitry Bivol