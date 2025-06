Trump cuestiona si las críticas de Elon Musk se deben al consumo de drogas: CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado en privado su inquietud sobre el comportamiento del empresario Elon Musk, con quien ha protagonizado un tenso intercambio de acusaciones en los últimos días. Según informó CNN, el republicano preguntó a sus asesores si la actitud del magnate tecnológico podría estar relacionada con un posible consumo de drogas.

“En privado, busca comprender las críticas del multimillonario tecnológico, mientras que públicamente señala que no le importa”, indicó la cadena estadounidense citando a una fuente cercana al tema.

No obstante, el mandatario evitó pronunciarse directamente sobre el tema durante un encuentro con periodistas la noche del viernes a bordo del Air Force One. “No quiero comentar sobre su consumo de drogas. No sé… no sé cuál es su situación”, declaró.

Estas palabras contrastan con su tono más tajante en una entrevista anterior con la misma cadena, donde afirmó que “ni siquiera pensaba en Elon” y que no planeaba hablar con él “por un tiempo”.

En medio del enfrentamiento, Trump dejó una frase provocadora ante la prensa: “Estados Unidos puede sobrevivir sin casi nadie, excepto yo”, aunque luego matizó que se trataba de una broma.

El intercambio de acusaciones entre ambos se desató luego de que Musk criticara el nuevo plan fiscal y presupuestario impulsado por Trump, al que considera una amenaza para el control del gasto público. Según estimaciones, esta propuesta podría aumentar la deuda nacional en más de $2 billones de dólares.

Musk, quien recientemente dejó su cargo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, aseguró que esta legislación socava los esfuerzos por reducir el despilfarro en el gobierno federal.

Elon Musk: Donald Trump aparece en los archivos de Jeffrey Epstein

El enfrentamiento escaló aún más cuando Musk insinuó que el presidente podría figurar entre los nombres vinculados al fallecido pederasta Jeffrey Epstein. Trump respondió acusando a Musk de haberse vuelto “loco” y defendió su “gran y hermoso proyecto de ley”, actualmente en discusión en el Senado.

“No me importa que Elon se vuelva contra mí, pero debería haberlo hecho hace meses. Este es uno de los mejores proyectos de ley jamás presentados en el Congreso. Es un récord”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Los cuestionamientos sobre el uso de drogas por parte de Musk no son nuevos. El empresario ha admitido públicamente consumir ketamina bajo prescripción médica para tratar episodios de depresión.

“Hay momentos en los que tengo una especie de estado químico negativo en el cerebro y la ketamina ayuda a superar ese estado mental”, explicó en una entrevista con CNN en 2023, en la que además aseguró que su consumo es esporádico y controlado.

En los últimos días, varios medios estadounidenses, incluido The New York Times, han publicado reportajes que ahondan en la vida privada del dueño de Tesla y SpaceX, y destacan el uso de sustancias y los conflictos familiares que lo rodean.

Uno de los artículos, titulado Durante la campaña electoral, Elon Musk hizo malabarismos entre las drogas y el drama familiar, sugiere que su consumo era más intenso de lo que se creía mientras se acercaba al entorno político de Trump.

