Al Pacino revela por qué rechazó una fortuna cuando le ofrecieron ser Han Solo en Star Wars

A veces la historia del cine se escribe con decisiones que parecen una locura en retrospectiva, pero que en su momento tuvieron todo el sentido del mundo. Eso fue justamente lo que le pasó a Al Pacino, cuando en los años 70 le ofrecieron el papel de interpretar a Han Solo en ‘Star Wars’, propuesta que rechazó porque aparentemente no le entendió al guion.

En una reciente charla con Entertainment Weekly, Pacino reveló que recibió una jugosa oferta para unirse al universo galáctico creado por George Lucas, sin embrago no quiso aceptar debido a que no entendía absolutamente nada del guion.

“Me dieron este guion y pensé: ‘No lo entiendo’. Estaba haciendo una obra en Broadway en ese momento. Lo leí y me sentí completamente fuera de onda”, contó.

“Vi esto y se lo envié a Charlie Loughton, mi amigo y mentor. Le pregunté: ‘¿Qué opinas de esto?’. Era bastante sabio y me respondió: ‘No lo entiendo, Al. No sé. No lo entiendo’. Le dije: ‘Bueno, yo tampoco; ¿qué vamos a hacer?’“, rememoró el actor.

El papel que rechazó terminó siendo interpretado por un entonces poco conocido Harrison Ford, quien prácticamente despegó directo a la estratósfera de la fama gracias a ese rol.

“Me ofrecieron una fortuna, pero no sabía qué hacer. No puedo interpretar algo si no hablo el idioma”, explicó Pacino. Y luego, con ese sentido del humor tan suyo, remató: “Creo que estaba de humor para regalarle una carrera a Harrison Ford”.

Hoy, con 85 años y una filmografía que quita el aliento, Pacino recuerda con cariño aquella época revolucionaria del cine de los 70, rodeado de titanes como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg y el propio George Lucas.

“Eran verdaderos idealistas. Llegaron a los 70 con grandes películas por todo el mundo. Me encantaba su trabajo”, dijo.

Actualmente, el actor se encuentra promocionando ‘The Ritual’, una película de terror sobre exorcismos que coprotagoniza con el actor Dan Stevens, de ‘Downton Abbey’.

