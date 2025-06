Carne con color café: ¿Es segura para consumir?

Con la llegada de las barbacoas y la temporada de verano es importante preservar la carne siguiendo las recomendaciones de los especialistas. Pero ¿qué pasa cuando la carne se torna color café?, ¿es seguro consumirla o debemos descartarla? Una experta en alimentos explica por qué se pone de ese color y que tan seguro es comerla.

La tecnóloga en alimentos Marian Zapién quien explica que el color café de la carne se debe a un proceso de oxidación, lo que no significa que no sea apta para el consumo humano.

Zapién, es una ingeniera en alimentos y creadora de contenido que comparte información sobre seguridad alimentaria con explicaciones científicas para hacerlas de más fácil acceso y comprensión para los miles de seguidores en redes sociales.

¿Se debe descartar la carne cuando se pone color café?

Si has descartado la carne por su color, la especialista asegura que no es necesario, solo basta comprender que “la carne toma ese color debido a la oxidación de la proteína que le da el color rojo, la mioglobina”.

Al estar expuesta al oxígeno, la carne tiene un color rojo brillante. Sin embargo, cuando la carne se empaca o se coloca en un contendor, el oxígeno dentro “va disminuyendo gradualmente, lo que transforma la mioglobina en metamioglobina, la cual provoca esa coloración café y hace que se vea menos atractiva”.

Según Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) el color de la carne de animal se debe a varios factores como la edad del animal, la especie, el sexo, la dieta e incluso el ejercicio que realiza.

La edad puede influir en un color más oscuro, ya que el nivel de mioglobina aumenta con la edad. Además, los músculos ejercitados siempre tienen un color más oscuro, lo que significa que un mismo animal puede tener variaciones de color en sus músculos, reseña en el USDA en su sitio web.

Este color café la hace poco agradable a la vista, que no significa que esté dañada, pero según Zapién esto no “indica deterioro microbiano o pérdida de calidad. La carne es aún segura para su consumo y no deberías descartarla”.

¿Cuándo comienza el riego?

Si la carne además de tomar un color café experimenta cambios como mal olor, estarán pegajosas o pegajosas al tacto, o pueden ser viscosas, debe ser descartada y no se debe utilizar.

El color de la carne puede cambiar según se almacena desde el centro de distribución hasta el hogar, lo que puede ocasionar un cambio de color, a menudo un desvanecimiento u oscurecimiento.

Estos cambios se pueden disminuir utilizando envoltorios para congelar y expulsando la mayor cantidad de aire posible del paquete.

Mientras que si aparecen manchas blancas secas, pueden ser quemaduras por congelación, sobre todo cuando fueron congeladas durante un período prolongado.

