Kris Jenner insiste en vender su mansión en Hidden Hills

En febrero de este año, Kris Jenner puso en venta su icónica mansión en Hidden Hills, California, poniendo fin a una etapa con la que comenzó su el reality show de las Kardashians.

La propiedad entró al mercado por $13.5 millones de dólares, pero durante los últimos cuatro meses no ha atraído interesados en el lugar y según ‘The Sun’, varios millonarios han dicho que el precio es muy elevado.

Una fuente relacionada con el mercado de bienes raíces consultada por ‘The Sun’ dijo: “La casa es preciosa, todos coinciden en eso. Pero para que alguien se anime a comprarla, tendrán que bajar el precio”.

Por los momentos, la matriarca de las Kardashian-Jenner y su equipo no han decidido rebajar el precio del lugar, aunque no se sabe si es por no dar su brazo a torcer o si realmente creen que tienen oportunidad de cerrar la venta por esa cifra.

También resulta extraño que el lugar no haya atraído muchos interesados, pues se trata de una propiedad que sirvió como escenario principal durante varias temporadas de ‘Keeping Up with the Kardashians’, el exitoso reality show donde se sigue la vida de Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian.

Cuando la propiedad se puso en venta, Jenner compartió un comunicado que fue compartido por ‘The New York Times’: “He compartido tantos recuerdos inolvidables en esta increíble casa con mi familia, y estoy emocionada de ver que comienza un nuevo capítulo con sus próximos propietarios”.

Esta impresionante propiedad incluye una casa principal de 8,800 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además, el nuevo dueño podrá disfrutar de extensas áreas verdes con grandes árboles, terraza, piscina, área de spa, comedor, cocina y otros espacios al aire libre.

Sigue leyendo:

• Antigua propiedad de Charlie Chaplin está en venta

• Está en venta antigua casa de Vanessa Hudgens en Studio City

• Está en venta la mansión que fue construida a medida para Deion Sanders