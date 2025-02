Kris Jenner cierra una etapa poniendo en venta mansión en Los Ángeles

Hace unos días una gran mansión de Kris Jenner en Hidden Hills, California, entró al mercado de bienes raíces por $13.5 millones de dólares.

La mansión en venta no es cualquier propiedad de Jenner, es nada más y nada menos que la icónica propiedad donde se grabaron varias temporadas de ‘Keeping Up with the Kardashians’, el reality show que ha seguido durante años la vida de las hermanas Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian.

Esta propiedad es reconocida por todos los fanáticos del reality show y seguro su historia y relación con un programa exitoso ayudará en la búsqueda de un nuevo propietario.

El encargado de dar la noticia de esta venta fue ‘The New York Times, medio que también tuvo acceso a un comunicado en el que Kris Jenner dice: “He compartido tantos recuerdos inolvidables en esta increíble casa con mi familia, y estoy emocionada de ver que comienza un nuevo capítulo con sus próximos propietario”.

Hay que recordar que el clan Kardashian-Jenner tiene una cartera de bienes raíces envidiable y que actualmente la matriarca vive en una mansión en Hidden Hills que construyó desde cero.

Esta propiedad originalmente pertenecía a Caitlyn Jenner, ex de Kris Jenner, pero en 2010 la estrella de televisión decidió comprarle la propiedad.

El agente de bienes raíces encargado de la venta de la propiedad es Tomer Fridman, promociona el lugar escribiendo: “Con infinitas oportunidades para la relajación y la recreación, esta casa es verdaderamente única. Viva como una estrella en esta legendaria propiedad donde la elegancia atemporal se combina con el prestigio de Hollywood”.

La casa principal tiene una extensión de 8,800 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Del interior se tiene que mencionar su gran escalera doble, techos altos, grandes ventanas, pisos de madera y más. La cocina tiene una gran isla central, comedor, alacenas de color blanco y está equipada con electrodomésticos de alta gama.

Al exterior hay áreas verdes con grandes árboles, terraza, piscina, área de spa, comedor, cocina y otros espacios ideales para compartir en familia al aire libre.

