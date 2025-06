México pierde 2-4 con Suiza y Javier Aguirre estalló en rueda de prensa: “El equipo se asustó”

El primero de dos amistosos previos a la Copa Oro 2025 fue un descalabro para la selección de México. El Tri perdió 2-4 ante Suiza en Rice-Eccles Stadium de Utah y Javier Aguirre estalló en críticas en rueda de prensa asegurando que sus elementos se asustaron ante rival.

Aguirre recriminó la actitud y aptitud de los jugadores durante el partido y alegó “falta de personalidad”. También, demarcó la falta de presión luego de encajar el primer tanto.

“Muchas cosas no me gustaron. La primera parte sin personalidad, el equipo se asustó con el gol en contra. En la segunda parte mostramos algo de lo que me gusta ver. Nerviosos con la pelota, no jugamos bien y merecimos la derrota”, dijo.

El estratega, que se encuentra al frente de su tercer ciclo con el combinado nacional, destacó que hubo cosas positivas que rescatar del partido, pero los cuatro goles ensombrecen poder ver el vaso medio lleno y no medio vacío

“Jodido por los cuatro goles. Yo siempre he dicho que ante la adversidad conoces a la gente y un marcador tan fuerte en contra, veo las conductas de los jugadores dentro y fuera y eso quiero”, expresó.

“No me gusta perder, pero que se vea qué jugador tiene tamaños para superar una derrota. Hay cosas rescatables, pero cuando te meten cuatro, tienes que bajar las orejas, irte a tu casa y mejorar, añadió.

''Un equipo que se asustó''❌



Javier Aguirre no se guardó nada tras la derrota de México ante el combinado suizo.



''No me gustó casi nada del equipo.''🙃#SueñoDeVerano pic.twitter.com/D2OLa053Vt — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 7, 2025

Javier Aguirre se declaró culpable de la derrota de México

‘El Vasco’, fiel a su estilo directo y sin tapujos, no ocultó la autocrítica a la dirección de campo. El DT señaló que fue responsable de la derrota mexicana.

“Nos ganaron bien. Los cuatro goles, si vamos uno por uno, son evitables, los cuatro. La culpa es mía porque yo digo quién y cómo. Soy el máximo responsable de esta derrota”, sentenció.

🗣️"Fue un día en el que no tomamos buenas decisiones, incluído este que está aquí".



Al ser consultado por Mateo Chávez, Javier Aguirre explicó la organización ofensiva de México contra Suiza para hablar sobre el rol que tuvo el lateral del AZ Alkmaar. pic.twitter.com/wvgJ8qpa94 — Gabriel Peraza (@GabrielPeraza_) June 7, 2025

La debacle de México ante Suiza

México empezó abajo en el marcador y nunca se pudo recomponer. Al minuto 20, el delantero Breel Émbolo abrió el marcador aprovechando un error en defensa.

Posteriormente, al 51 Santi Giménez, que volvió a la senda del gol con la selección, empató las acciones tras una serie de rebotes en el área en la que remató al arco.

La alegría duró poco, pues Zeki Amdouni anotó el 1-2 al minuto 64 y Suiza se adelantó nuevamente. Al 71’, Dan Ndoye marcó el 3-1. La selección Mexicana reaccionó a los pocos minutos con un golazo de Ángel Sepúlveda, pero finalmente al minuto noventa Fabian Rieder clavó la estaca para el 2-4.



