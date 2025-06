Michelle Salas confiesa que sufre de una enfermedad en la piel

La modelo mexicana Michelle Salas compartió con sus seguidores que desde hace un tiempo ha estado lidiando con una condición de su piel que no tiene cura. La hija de Luis Miguel confesó que padece de melasma, una enfermedad de la piel que causa manchas oscuras principalmente en el rostro.

Según dijo en sus historias de Instagram, comenzó a notar manchas en su piel causadas por el sol y explicó que la condición no tiene cura.

“Desde hace un par de años me empezaron a salir manchas de sol y, la verdad, ha sido súper frustrante porque no es algo que se quite por completo”, señaló la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

La famosa modelo aseguró que mantiene esta condición bajo tratamiento. “Sí se puede mantener bajo control con constancia y el tratamiento adecuado”, finalizó.

El melasma es una condición cutánea que se manifiesta con manchas oscuras en la piel, principalmente en el rostro. Esta condición está vinculada a factores hormonales, exposición solar y predisposición genética. Esta condición no representa un riesgo para la salud y se trata con protección solar diaria y, en algunos casos, intervención dermatológica especializada según indica la American Academy of Dermatology (AAD).

Además del melasma, Michelle Salas sufre de contracturas musculares constantes en el trapecio que le genera mucho dolor. Según explicó, su médico le indicó tratamiento con botox para aliviar el dolor.

“Me recomendó ponerme bótox en el trapecio (que siempre tengo tenso y contracturado) para relajar el músculo y evitar que el nervio se enganche, como me pasa seguido”, explicó.

Michelle Salas se ha convertido en una importante figura del modelaje y las redes sociales. La hija de Stephanie Salas tuvo una infancia complicada debido a que no fue sino hasta 2007 que Luis Miguel la reconoció como su hija luego de que le practicaran una prueba de paternidad. La relación padre e hija ha tenido altibajos pero actualmente se llevan muy bien entre ellos.

Sigue leyendo:

Pablo Lyle fue trasladado a una prisión de menor seguridad y podría quedar en libertad

¿Quién fue la más votada en Miss Universe Latina esta noche?

Hja de Rubby Pérez reclama justicia a dos meses de la tragedia de JetSet