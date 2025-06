Voces del Transporte: Por qué lucho por el autobús: Por mi abuelita 

La primera vez que escuché de Riders Alliance iba en el autobús B44. Estaba sentada cuando reconocí a Salma, una de sus organizadoras quien me contó sobre la organización y su lucha por autobuses más rápidos y confiables en la ciudad de Nueva York. Esto me intrigó mucho y bajé del autobús con ella para continuar nuestra conversación, a pesar de que mi teléfono estaba sin batería y no tenía manera de volver a casa. Sabiendo esto, ella me dio una MetroCard para que pudiera regresar a casa. Ese pequeño gesto cambió todo. Me uní a Riders Alliance como miembro hace dos años, y desde entonces, he luchado para mejorar el servicio de autobús en Flatbush.

Nací en El Salvador, pero crecí en Flatbush toda mi vida. Todavía vivo aquí con mi abuelita. Desde que estuve en la secundaria, siempre he dependido de los autobuses para ir a la escuela, a la iglesia, a mis actividades extraescolares o visitar a mi familia. Me interesa mucho que el servicio de autobuses mejore, no solo por mi pero también por mi abuelita. Ella ha sido taxista toda su vida y conoce esta ciudad mejor que nadie, pero está envejeciendo. Tiene problemas de corazón y de rodillas, así que no sabemos cuánto tiempo más podrá seguir conduciendo. Hace poco obtuvo su tarjeta OMNY y ahora toma el autobús para ir a su iglesia en Church Avenue y Flatbush. Pero cada vez que regresa dice lo mismo: “Espere 30 minutos en el frío”. Me rompe el corazón. Las personas mayores como ella no deberían tener que esperar bajo la lluvia, el frío o el calor por un autobús que puede o no llegar.

Flatbush es uno de los barrios de Brooklyn donde hay más personas que dependen del transporte público. El resultado de una investigación reciente de Riders Alliance señala que más del 65% de los hogares en Flatbush no tienen coche. Dependemos del autobús para ir a todas partes, y sin embargo, el servicio de autobuses aquí es uno de los más lentos de la ciudad. Los autobuses a lo largo de Flatbush avanzan lentamente a una velocidad promedio de 5 o 6 millas por hora ¡apenas más rápido que caminar!. El B44 es una de las rutas de autobús más utilizadas en Brooklyn, pero también una de las que más retrasos tiene. Por esto es que he estado luchando con Riders Alliance, para abogar por un carril exclusivo para autobuses a lo largo de la Avenida Flatbush. Un carril que libere a los autobuses del tráfico y garantice su puntualidad. Estamos impulsando proyectos de autobuses que realmente funcionen, una vigilancia que los mantenga despejados de tráfico y paradas accesibles para personas mayores y con discapacidad.

Lo que más me frustra es lo poco que nuestros funcionarios electos hablan con los pasajeros sobre nuestras dificultades diarias. Siempre se acercan durante las elecciones, pero nunca se quedan para escuchar. Mi abuelita, como muchos pasajeros, espera con frío por un autobús que quizás no llegue, pero aun así sale a votar. Nuestras comunidades merecen algo mejor. Por eso le pido al alcalde Adams que escuche a los pasajeros y cumpla con su promesa de un carril exclusivo de autobús en la Avenida Flatbush. La ciudad ha propuesto un carril exclusivo en el centro de la avenida, pero este proyecto se retrasa constantemente. No podemos permitirnos seguir esperando. Flatbush necesita autobuses más rápidos y confiables ahora. Por eso lucho, no solo por mí, sino por mi abuelita. Y por los más de 132,000 pasajeros de Flatbush.

Andrea Albayeros es una usuaria del transporte y miembro de Riders Alliance. ridersalliance.org