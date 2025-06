Jennifer López roba miradas con atrevidos atuendos en el World Pride Music Festival

La cantante Jennifer López volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las famosas más admiradas del mundo de la música. Esta vez, la también actriz lo hizo en el escenario del World Pride Music Festival, celebrado en Washington, donde no solo ofreció una presentación llena de energía, emoción y sensualidad, sino que también acaparó todas las miradas con varios atrevidos atuendos.

Desde los primeros minutos de su show, J.Lo se adueñó del lugar con su característica presencia escénica.

Acompañada de un grupo de bailarines, luces deslumbrantes y un despliegue de coreografías explosivas, la intérprete de “On The Floor” puso a bailar al público al ritmo de sus temas clásicos y también de algunos de sus más recientes éxitos, en una presentación que fue puro fuego.

Y claro, no podemos dejar de hablar de sus looks, porque Jennifer López no decepciona nunca en ese aspecto. Durante el show, la exesposa de Ben Affleck dejó con la boca abierta a propios y extraños al lucir varios conjuntos que dejaron poco a la imaginación gracias a las transparencias, brillos y cortes estratégicos que incluyeron las prendas con las que hizo alarde de su curvilínea figura.

A través de sus redes sociales, la propia Jennifer López compartió algunos videos que capturaron cada uno de sus sensuales movimientos.

Haz click en las publicaciones

Cabe mencionar que el World Pride Music Festival, que celebró la diversidad, la inclusión y el orgullo LGBTQ+, tuvo un cartel estelar. Además de Jennifer López, durante los dos primeros días pasaron por el escenario artistas como Paris Hilton, RuPaul, Rita Ora, Galantis, LP Giobbi, Tinashe, Betty Who y el DJ Zedd, quienes aportaron su energía y estilo único a la celebración.

Sigue leyendo: