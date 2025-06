Republicanos en el Senado divididos por la reducción del costo del “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump

El Partido Republicano del Senado está abismalmente dividido sobre cómo bajar el costo de la legislación aprobada por la Cámara de Representantes para implementar la agenda del presidente, Donald Trump, que el multimillonario Elon Musk ha atacado como algo “repugnante” y los conservadores fiscales en el Capitolio dicen que no hace lo suficiente para reducir el déficit.

Ante un mercado de bonos nervioso y las duras críticas de Musk, los republicanos han extendido su búsqueda de maneras de aminorar el déficit recortando Medicare, el Departamento de Defensa y la Reserva Federal, áreas del presupuesto que se consideraban fuera de los límites hace unas pocas semanas.

No obstante, cada nueva propuesta crea nuevas divisiones.

Por su parte, el senador republicano por Missouri, Josh Hawley, advirtió a sus colegas que eviten recortar el gasto de Medicare, aunque los defensores de esta idea en particular insisten en que estaría dirigido únicamente al “desperdicio, el fraude y el abuso”.

“No me gusta nada la idea de manipular Medicare”, expresó Hawley. “Creo que es una mala idea. No deberíamos hacerlo. He desaconsejado hacerlo”.

“¿Qué tal si, en lugar de eso, limitamos el precio que [los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid] pagan por los medicamentos recetados? ¿Para qué tocar Medicare?”, preguntó.

Asimismo, otros republicanos quieren considerar los planes Medicare Advantage brindado por aseguradoras privadas como una opción al Medicare tradicional. Aseguran que los proveedores de atención médica efímeros están abusando del programa y estafando al gobierno federal.

Roger Marshall, senador republicano de Kansas, dijo que los legisladores están discutiendo una propuesta patrocinada por el senador republicano de Louisiana, Bill Cassidy, que podría ahorrar hasta $275 mil millones de dólares al tomar medidas enérgicas contras las empresas de seguros que cobran de más a Medicare Advantage.

“Nadie está más preocupado por nuestra deuda nacional que yo. Me gustaría recortar más fondos en este proyecto de ley. Si dependiera de mí, pasaríamos de $7 billones de dólares anuales a $6,5 ​​billones de dólares”, dijo Marshall, proponiendo una reducción del déficit de medio billón de dólares durante la próxima década.

Algunos republicanos también han solicitado una verificación más exhaustiva del gasto de defensa, alegando que el Pentágono necesita ver su presupuesto reducirse a la par del resto del gobierno.

Aunque el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes incluye $150 mil millones de dólares en nuevos fondos para el Departamento de Defensa para nuevos programas, como el escudo de defensa contra misiles “Golden Dome” de Trump, los fiscales conservadores argumentan que han mucha inflación en el presupuesto de defensa que debería eliminarse.

El republicano por Kentucky, Rand Paul, afirma que los halcones de la defensa tienen una “agenda oculta” para usar el “gran y hermoso proyecto de ley de Trump” para subir el gasto militar más allá de lo que el país podría permitirse.

“Es frustrante para quienes pensamos que debería tratarse de moderación fiscal o de recortes de impuestos, o ambos. Al final, se convierte en un proyecto de ley de gastos, y el gasto asciende a $150 mil millones de dólares, además de lo que ya estaban aumentando para el ejército en el proceso regular de asignaciones presupuestarias”, manifestó.

“Si eres fiscalmente conservador, tienes que serlo en todas partes. No puedes estar dispuesto a despilfarrar el presupuesto en el ejército“, argumentó Paul.

Marshall señala además que apoyaría recortes al gasto militar.

“Soy uno de los pocos republicanos que piensa que la defensa tiene dinero más que suficiente”, explicó.

Pero los recortes al presupuesto del Pentágono enfrentarían un fuerte rechazo por parte del presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Roger Wicker, republicano por Mississippi, y del presidente del Comité de Asignaciones de Defensa, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, quienes declararon que el presupuesto de defensa del magnate neoyorquino es inadecuado.

A inicios de 2025, Wicker solicitó que se incluyeran $175,000 millones de dólares en defensa en nuevos fondos de defensa en el paquete de reconciliación, pero posteriormente cedió a $150,000 millones de dólares, de acuerdo con él es el mínimo necesario.

Se espera que McConnell presione al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre la petición de asignaciones de defensa de Trump del martes.

En este orden de ideas, el senador republicano por Texas, Ted Cruz, hizo una propuesta de detener el pago de intereses a los bancos que depositan efectivo en la Reserva Federal, lo que, según el político conservador, ahorraría un billón de dólares dentro de 10 años.

Sin embargo, esa propuesta ya está teniendo una respuesta negativa por parte del sector bancario, que pasa a depender de los pagos como un flujo de caja constante.

Los estrategas de JPMorgan Chase & Co. alertan que eliminar los pagos de intereses crearía agitación en los mercados financieros y predicen que la propuesta no llegará a ningún lado, reportó Bloomberg News.

Las propuestas en la legislación aprobada por la Cámara de Representantes para recortar casi $800 mil millones de dólares en gastos de Medicaid y $267 mil millones en gastos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) están encontrando objeciones por parte de los senadores Susan Collins, republicana por Maine, Lisa Murkowsk, republicana por Alaska y Jerry Moran, republicano por Kansas.

Igualmente, lo son las disposiciones para concluir con las exenciones impositivas a las energías renovables que podrían dejar sin decenas de miles de millones de dólares en inversiones en estados republicanos, como Virginia Occidental, donde el Centro Regional de Hidrógeno Limpio de los Apalaches está en peligro de perder fondos si la construcción no empieza a finales de este año.

Los senadores Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, John Curtis, republicano por Utah y Shelley Moore Capito, republicana por Virginia Occidental, están haciendo sonar las alarmas sobre la eliminación gradual e inmediata de las exenciones impositivas de energías limpias, que advierten que perturbaría las economías de sus estados y costaría muchos empleos.

Por otro lado, el alegato están los conservadores como el senador, Mike Lee, republicano por Utah, que afirman que el proyecto de ley no va lo suficientemente lejos como para recortar los beneficios de Medicaid a los inmigrantes que están en Estados Unidos de forma irregular y el senador Rick Scott, republicano por Florida, que quiere derogar lo antes posible las exenciones fiscales dirigidas al clima promulgadas por la Ley de Reducción de la Inflación del expresidente, Joe Biden.

“Hablamos de Medicaid, del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), del Crédito Tributario por Hijos (CTI) y de la elegibilidad para solicitar los beneficios por dependientes a efectos del impuesto sobre la renta. Esos beneficios deberían estar disponibles para los ciudadanos y residentes permanentes legales, y no para otros, no para inmigrantes indocumentados”, declaró Lee a The Hill.

Lee explica que la legislación de la Cámara no elimina por completo los beneficios federales a los inmigrantes que viven de manera legal en EE.UU. y declaró que “ese es el problema”.

En tanto, Scott dice que los subsidios para los programas de energía renovable deben eliminarse inmediatamente para reducir el déficit.

“Tenemos una crisis fiscal”, dijo. “Tenemos que equilibrar nuestro presupuesto”.“Deberíamos eliminar por completo el Green New Deal, eso es lo primero”, declaró.

Sigue leyendo: