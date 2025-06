Travel Portland lanza la búsqueda del tesoro “Golden Bookmark” e invita a lectores a descubrir la capital literaria de EE.UU.

Travel Portland, en colaboración con Little Free Library y Alaska Airlines, anunció el lanzamiento de la campaña “Golden Bookmark to Portland”, una búsqueda del tesoro a nivel nacional que invita a los amantes de la lectura a encontrar marcadores dorados escondidos para tener la oportunidad de ganar una escapada literaria a Portland, Oregón.

“Portland es el corazón literario de Estados Unidos. Esta búsqueda del ‘Golden Bookmark’ invita a todos a descubrir esa magia, ofreciendo una muestra de nuestro espíritu lector, único y vibrante, que planeamos seguir promoviendo durante muchos años”, afirma Megan Conway, presidenta y directora ejecutiva de Travel Portland.

La iniciativa esconde diez marcadores dorados hechos a mano por Orox Leather Co., con sede en Portland, dentro de libros seleccionados especialmente en diez bibliotecas comunitarias Little Free Library en cinco ciudades principales de EE.UU.: San Francisco (curaduría de Vivienne Culinary Books), Nueva York (Powell’s City of Books), Los Ángeles (Grand Gesture Books), Chicago (Third Eye Books) y Seattle (Always Here Bookstore).

Los diez marcadores dorados fueron hechos a mano por Orox Leather Co, una compañí de Portland./Foto: Travel Porland

Los libros seleccionados, provenientes de librerías independientes de Portland, destacan obras de autores subrepresentados o con vínculos con la ciudad, celebrando la diversidad de voces literarias que Portland ofrece al mundo.

“Desde que se creó la primera Little Free Library en 2009 con la poderosa idea de compartir libros y construir comunidad, hemos crecido hasta convertirnos en una red global que promueve el amor por la lectura en todo el mundo,” comenta Margret Aldrich, directora de comunicaciones de Little Free Library. “Estamos encantados de asociarnos con Travel Portland en esta campaña creativa que se alinea perfectamente con nuestra misión de inspirar lectores y ampliar el acceso a los libros de manera divertida y aventurera.”

Los diez afortunados que encuentren un marcador dorado recibirán un viaje para dos personas a Portland, que incluye boletos aéreos de ida y vuelta con Alaska Airlines, hospedaje en un hotel local independiente, un estipendio de $550 dólares y un itinerario personalizado con recorridos por librerías y experiencias literarias.

Con la mayor librería independiente del mundo y un promedio de 1.3 librerías independientes y 4.1 bibliotecas por cada 100,000 habitantes, Portland es una ciudad donde la literatura prospera y es constantemente reconocida como uno de los mejores destinos para los amantes de los libros.

Portland tiene un promedio de 1.3 librerías independientes y 4.1 bibliotecas por cada 100,000 habitantes. Imagen de la biblioteca Powell’s Books./Foto: Travel Portland

“Portland es una ciudad que celebra los libros, los autores y las ideas como ninguna otra. En Powell’s Books, la librería independiente más grande del mundo, hemos sido parte de esa historia por más de cinco décadas. Creemos que todo el mundo pertenece a una librería, y estamos emocionados de asociarnos con Travel Portland para invitarte a descubrir esta auténtica ‘ciudad de los libros,’ donde puedes ser tu versión más curiosa e independiente,” agrega Jeremy Solly, director de marketing de Powell’s Books.

Para participar en esta búsqueda del tesoro y tener la oportunidad de ganar una experiencia literaria inolvidable en Portland, visita una de las Little Free Libraries participantes en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago o Seattle, desde ya hasta el 28 de junio (o hasta que todos los marcadores hayan sido encontrados). Sigue los hashtags #GoldenBookmarkPDX y #PortlandLiterary en redes sociales para recibir pistas y actualizaciones.

Para más información y reglas del concurso, visite: https://www.goldenbookmarkportland.com/