Congresista de NY Nydia Velázquez introduce proyecto para prohibir que agentes de ICE y CBP usen vestimenta con la palabra “policía”

Nueva York – La representante de Nueva York, Nydia Velázquez, presentó junto al también demócrata, pero de California, Mike Thompson, un proyecto de ley para prohibir que agentes migratorios federales como los de ICE usen indumentaria con la palabra “policía”.

La congresista de origen boricua introdujo “Police not ICE Act” en lunes.

Según los legisladores, al exhibir la palabra “policía” en sus uniformes, los agentes de migración borran la línea entre las fuerzas del orden y los funcionarios de inmigración y llevan a una menor colaboración entre las partes.

La legislación presentada enmendaría la Sección 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para añadir la siguiente disposición: “Oficiales de migración o agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo oficiales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) no pueden vestir ninguna prenda, accesorio u otros artículos con la palabra ‘policía’ mientras están en labores bajo leyes migratorias”.

Para los congresistas, el hecho de que los agentes migratorios se presentes como policías vulnera la confianza entre las autoridades y las comunidades migrantes.

“Debido a las decisiones inconstitucionales de Trump, las comunidades inmigrantes viven con el temor de ser deportadas algún día y no volver a ver a sus familiares”, planteó Velázquez en un comunicado enviado a El Diario. “Si bien resistimos la amenaza de redadas y deportaciones masivas, es igualmente importante frenar las acciones que alimentan la desconfianza entre las fuerzas del orden y las comunidades inmigrantes, como los agentes de ICE que se hacen pasar por policías locales”, añadió sobre el fin de la medida.

Para Thompson, la pieza de ley se trata de seguridad pública.

“Sugerir que los agentes del ICE son miembros de las fuerzas del orden locales socava la relación que las comunidades inmigrantes han establecido con los departamentos de policía. Es posible que los delitos no se denuncien porque las víctimas temen que ellas o sus seres queridos sean denunciados a las autoridades de inmigración. Los testigos pueden no presentarse por temor a ser denunciados. Esto debilita la seguridad pública y debilita a las fuerzas del orden locales. Me complace trabajar con el representante Velázquez para presentar una legislación que ponga fin a esta práctica”, afirmó

Actualmente, estados como California son centro de masivas protestas por las medidas migratorias impuestas por la Administración Trump. En respuesta, el presidente activó miles de efectivos de la Guardia Nacional y marines.

Lo anterior a su vez ha provocado violentos enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes, arrestos y saqueos.

Velázquez además recordó que ciudades como Nueva York y Los Ángeles son “santuario” de migrantes, por lo que las autoridades locales no se supone que cooperen con entidades federales en el plan de deportaciones masivas de Trump.

“La ciudad de Nueva York es una ciudad santuario. No nos alineamos con la agenda de deportación masiva de Trump”, recordó Velázquez. “Los residentes inmigrantes deben tener la seguridad de que el Departamento de Policía de Nueva York no colabora con el ICE y pueden denunciar delitos sin temor. Cuando los agentes federales de inmigración se hacen pasar por policías locales, se genera confusión y se pone en riesgo la seguridad pública”, puntualizó.

La medida tiene como coauspiciadores a la también representante demócrata de NY, Alexandria Ocasio-Cortez; Greg Casar (D-TX), Eleanor Holmes-Norton (D-DC), Luz Rivas (D-CA), y Sylvia García (D-TX).

No es la primera que Velázquez introduce una legislación de este tipo. En el 2017, cuando Trump iniciaba su primer mandato con una intensificación en la aplicación de medidas migratorias, la representante hizo lo propio.

En el 2022, volvió a introducir una medida a eso fines. En el Senado, Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey, presentó su versión.

Los activistas que favorecen este tipo de iniciativas legislativas argumentan, entre otras cosas, que uniformes de agentes migratorios con la palabra “policía” ´puede provocar que los migrantes permitan que agentes federales entren en sus hogares sin una orden judicial. Los agentes del ICE no pueden entrar en un domicilio sin presentar una orden de registro o arresto firmada por un juez.

Organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) en NJ explican en una entrada en su sitio web, que las personas a las que agentes migratorios intentan detener tienen el derecho de pedirles a estos que le muestren sus placas y se identifiquen. “Los agentes de ICE a veces usan uniformes que dicen “Policía” aunque no sean policías; puede ser importante confirmar para qué agencia trabajan. Además de ICE, otras agencias federales del orden público también han participado en la aplicación de las leyes migratorias”, señala la ACLU.

