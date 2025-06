Denver gana demanda al Gobierno Trump para sacar de aulas a agentes migratorios

Las Escuelas Públicas de Denver (DPS), el mayor distrito escolar en Colorado y con más de la mitad de alumnos hispanos, anunciaron una “importante victoria” para las escuelas de Estados Unidos al ganar una demanda contra el gobierno federal para restringir las acciones migratorias en sus establecimientos.

DPS y el Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. (DHS) llegaron a un acuerdo para dar fin a las acciones judiciales iniciadas por el distrito escolar el pasado 12 de febrero, informó el distrito escolar.

Debido a una demanda contra la agencia federal, esta admitió que las escuelas siguen siendo consideradas como “lugares sensibles”.

El 21 de enero pasado DHS había anunciado que se habían eliminado reglas anteriores sobre operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) en “áreas sensibles”, por lo cual iglesias, hospitales, cortes y escuelas ya no quedaban incluidas en esa categoría.

La demanda de DPS pidió a una corte federal una orden impidiendo a DHS implementar los cambios anunciados (un juez aceptó el pedido en marzo pasado) y la publicación por parte de DHS, como lo exigen las leyes vigentes, de los detalles de las nuevas normas sobre lugares sensibles, algo que recién se realizó en los últimos días.

Scott Pribble, portavoz de DPS, explicó en declaraciones enviadas a EFE que “DHS admitió que las normas no habían cambiado significativamente con respecto a versiones anteriores”.

Detalló que “las escuelas siguen siendo protegidas como lugares sensibles” y enfatizó que “ese dato no había sido dado a conocer por DHS anteriormente”.

Además, el acuerdo permite al DPS reactivar la demanda en caso de que agentes de inmigración lleven a cabo operativos dentro o cerca de las escuelas de Denver.

“Los estudiantes no pueden aprender a menos que se sientan seguros y bienvenidos en nuestras escuelas. Eso es lo que les debemos a ellos”, expresó el portavoz.

“A todos nuestros estudiantes, personal, familias y miembros de la comunidad, les pedimos por favor que estén seguros de que vamos a seguir monitoreando operativos de inmigración en áreas sensibles”, subrayó el distrito escolar.

Agregó que así como DPS fue “el primer distrito escolar en el país en desafiar en corte federal las políticas de esta administración”, será también el primero en regresar a la corte en caso de nuevos casos de “extralimitación federal”, agregó.

El DPS cuenta con casi 90,000 estudiantes, de los cuales el 52% es de origen hispano. Aunque DPS no compila datos sobre la situación migratoria de sus estudiantes, datos oficiales revelan que el 34% del alumnado no habla inglés como primer idioma y que en 2024 unos 4,800 alumnos no nacidos en Estados Unidos se enrolaron en este distrito.

