Imelda Tuñón dice que su hijo no pregunta por Maribel Guardia

Imelda Tuñón y Maribel Guardia siempre tendrán un vínculo que las unirá, y se trata de José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa. Además, ellas enfrentan un proceso legal que inició la actriz contra su exnuera por creer que no estaba en condiciones de seguir criando a su nieto y también por habérselo quitado de manera arbitraria.

En diversas ocasiones, Imelda ha hablado por su hijo y ha dicho que él no pregunta por su abuela. Además, debido al trámite legal que se está llevando a cabo, no pueden verse. Sin embargo, la viuda de Julián Figueroa dice que el pequeño no le pregunta por Maribel, aunque no descarta que él posiblemente quisiera verla después de tanto tiempo. Ella cree que seguramente es porque él no se lo ha mencionado.

“Últimamente, no (me ha preguntado por ella). Pero creo que (José Julián) sí la extraña. Hay muchas cosas que, como hijo, no me platica a mí, que soy su mamá, pero, seguramente, a sus amiguitos sí les platicará”, dijo frente a los medios de comunicación.

La madre de José Julián manifestó que siempre busca la manera de no involucrarlo en la situación porque es muy pequeño y puede verse muy afectado. Cree que solo debe conocer lo básico: “Tratamos de mantenerlo ajeno, es un niño de ocho años. No sabe del tema. Obviamente, algo le llegará, pero lo trato de mantener ajeno; más que nada, son pláticas infantiles. Ahorita está contento y está tranquilo”.

Tuñón detalló que no desea seguir diciendo nada negativo en contra de la actriz, ya que considera que eso terminará empeorando las cosas y, finalmente, siempre tendrán ese vínculo familiar que las unirá. Por ello, no busca causarle más dolor a Maribel porque sabe que ambas partes están atravesando una compleja situación.

“Si me pongo a hablar mal de las personas que hablaron mal de mí, nada más voy a generar más odio. Creo que hay mucho odio en este mundo y hay mucha gente hablando mal de otras personas. Y las palabras hieren, y, quieran o no, la otra parte está sufriendo y no voy a hacer que sufran más, y menos con mis palabras”, añadió.

