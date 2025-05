Imelda Tuñón negó que hubo un acercamiento entre su hijo y Maribel Guardia

Imelda Tuñón, el pasado martes, a través de sus historias de la red social de la camarita, aprovechó para emitir un comunicado y aclarar ciertas especulaciones que se han registrado durante los últimos días sobre lo que sería un presunto acercamiento entre su hijo José Julián y la actriz Maribel Guardia, quien, además, es la abuela del pequeño.

La exnuera de la costarricense, hace varios días, declaró a la prensa que Maribel le envió unos regalos a su hijo, motivados por su cumpleaños, y en ese momento ella aprovechó para agregar que se trataba de una tablet, plastilina y un juego de química. Sin embargo, los obsequios se los habría hecho llegar sin haber tenido contacto con el menor.

“A los medios de comunicación: quisiera aclarar que, por el momento, no ha habido ningún acercamiento entre JJ y su abuela, siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla y aún no se ha llegado a un acuerdo legal para el régimen de visitas. Los corazones tardan en sanar, pero confío en que Dios nos va a ayudar a resolver todo de la mejor manera para ambas partes”, escribió.

Imelda Tuñón asegura que su hijo no quiere ver a Maribel Guardia. | Instagram: @imetunon. Crédito: Cortesía

Imelda rechazó en su totalidad que algunos medios de comunicación hayan manifestado que hubo un encuentro entre ellos, luego de que afirmara que el niño recibió varios regalos de su abuela, ya que existen otros métodos para lograr esto, especialmente cuando hay un proceso legal que se enfrenta desde el pasado mes de enero, cuando Maribel le quitó al niño de forma arbitraria.

La expareja sentimental de Julián Figueroa aseguró que, más allá de todo lo que pueda decir la ley, su hijo no se siente en condiciones de poder encontrarse con su abuela, y no sería la primera vez que ella manifiesta que él no está a gusto con Maribel, tras la difícil situación que viven legalmente, dado que las autoridades fueron por él.

Tuñón estuvo más de un mes sin su hijo debido a las medidas que ha estado enfrentando con Maribel desde hace 4 meses. Desde entonces, la situación ha sido bastante compleja para ambas, y según expresó Imelda la prensa, el esposo de la actriz, aparentemente, no estaría colaborando para que las cosas fluyan positivamente para ambas partes y se pueda resolver lo antes posible.

Sigue leyendo:

· Imelda Tuñón cree que el esposo de Maribel Guardia empeora la situación entre ellas

· Emiliano y Maribel Guardia: ¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el acercamiento entre ellos?

· Marco Chacón habla del dolor de Maribel Guardia tras la pérdida de su hijo