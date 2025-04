Imelda Tuñón descarta pronta reconciliación con Maribel Guardia

Maribel Guardia, en enero de 2025, decidió demandar a su exnuera Imelda Tuñón, ya que, desde su percepción, no la veía como una persona en condiciones aptas para poder seguir criando a su nieto José Julián. Desde entonces, las batallas legales entre ellas no se han detenido, y la viuda de Julián Figueroa se sinceró y considera que no están dadas las condiciones para mejorar la relación entre ambas.

Imelda considera que no es el momento propicio para perdonar todo lo que Maribel ha causado en su vida, ya que durante la entrevista detalló que la hizo sufrir demasiado y que muchos se vieron afectados por el odio que ella generó con la demanda. Además, mencionó que es una herida grande la que tiene y solo piensa en que si las cosas mejoran será por la convivencia con José Julián.

“El daño está hecho y no solamente aquí, o sea fue un daño a nivel Latinoamérica. Al final del día, yo no estuve con mi hijo 38 días. Al final del día, se exhortó al público a ejercer un odio en contra mía y en contra de mi familia, es una situación muy difícil. No sé de qué manera se pueda curar. No es como que de la noche a la mañana tú llegues y digas algo y ya se cura la herida, fue algo muy complicado. Eventualmente, todo va a ocurrir por la convivencia de mi menor de edad con ella”, dijo en exclusiva al programa ‘Hoy’.

Tuñón agradeció la decisión de Guardia de poner las cenizas de Figueroa en otro sitio para visitarlas: “La verdad es que me parece una acción muy linda de su parte porque al final del día es una persona que todos compartimos, con la que todos vivimos con él, con la que todos tuvimos experiencias diferentes con él. Entonces que mi hijo tenga acceso a eso y que puede ir a visitar a su papá me parece muy bonito”.

José Julián vivió más de un mes sin su madre mientras permanecía con Maribel. Por ello, el periodista le consultó cómo se encuentra su hijo después de todo lo que ha tenido que pasar en medio de esta disputa legal: “Él está muy bien, está contento, está en la escuela, está haciendo deporte como siempre ha hecho deporte toda su vida y pues está feliz“.

La viuda de Julián detalló que pretende todo en orden en caso de que fallezca, y es que mencionó que tramitó un documento donde explica hasta la persona con la que se quedaría viviendo su pequeño: “Acabo de hacer un testamento en caso de que me pase algo para designar personas con las que mi hijo podría quedarse y pues qué pasaría con todas mis cosas. Es por prevenir”, finalizó diciendo en ‘Hoy’.

