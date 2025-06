Místico habla de su paso en la lucha libre: “Para mí no es un trabajo, es mi vida”

El luchador mexicano Místico será una de las principales caras del evento de Mayor League Wrestling: Summer of the Beasts que protagonizará el próximo 26 de junio en el Melrose Ballroom de Queens, Nueva York, en la que promete un espectáculo único y sin precedentes en la lucha libre.

En conversación exclusiva con ElDiarioNY, Místico aseguró que su participación en el evento no será una más, sino que buscará deleitar al aficionado con todo lo que tienen preparado, buscando siempre poner la lucha libre en los más alto para que el público salga satisfecho.

“Siempre contento de hablar de lucha libre. Para mí es una emoción tan grande siempre hablar de lo que amo, de lo que hago”, dijo, presumiblemente con una sonrisa tras su máscara. “Cada vez que MLW nos invita, vamos con todas las ganas, vamos a dar lo mejor de la lucha libre mexicana Cada luchador va muy bien preparado para dar lo mejor. Yo, Místico, siempre ando brincando, volando, dando todo arriba del ring para que el público salga muy contento“

Místico, quien tiene más de 20 años en el deporte, también se refirió a su vida como luchador asegurando que para él no es un trabajo sino una pasión.

“Para mí no es un trabajo, es mi vida. Si no lucho, no puedo vivir. Cada vez que subo al ring, voy a dar lo mejor. Y ahora que me toca estar en Queens, Nueva York, voy a representar la lucha libre mexicana y al Rey de Plata y Oro como se debe” , explicó.

La popularidad de Místico lo llevó a enfrentarse en 2015 ante el múltiple campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. FOTO: AP/Eduardo Verdugo.

Una lesión no impedirá a Místico que se imponga en Nueva York

Ser un atleta de lucha libre es estar sujeto a lesiones y molestias debido al esfuerzo al que están sumidos para el espectáculo. Sin embargo, esto no limitará a Místico que dará todo sobre el cuadrilátero a pesar de sufrir problemas en el triceps.

De hecho, Místico está abierto a mostrar nuevas cartas de su repertorio sin importar que eso sobrepase las exigencias físicas.

“Vengo saliendo de una lesión muy fuerte en el codo. Se me rompió el tríceps, el codo y el ligamento lateral. Ya me presenté la vez pasada con ellos, pero ahora estoy más recuperado, al 90%. Voy a dar lo mejor. Siempre trato de hacer cosas diferentes en cada presentación, y esta no será la excepción. Vengo entrenando al 100% y preparado para que el público salga contento. Me gusta innovar, y no importa el rival, siempre voy con todo”, señaló.

Místico ha sido campeón mundial de peso medio de la MLW. FOTO: Cortesía/MLW.

Por último, al ser cuestionado por como la lucha libre se ha ido expandiendo por todo el territorio estadounidense, Místico habló del crecimiento y del nivel que se ve dentro del ring y aclaró que buscan hacer un mix entre México y Estados Unidos.

“La lucha libre es más que un deporte espectáculo. Ya es una cultura mexicana que hemos llevado por todo el mundo. Y es muy bonito ver cómo ahora en Estados Unidos también tenemos público de muchos países, como en México. La lucha libre ha crecido mucho. Está en un nivel muy grande. Ver público de todas partes del mundo que viene a ver lucha libre es maravilloso. Nosotros nos encargamos de que salgan encantados, combinando lo mejor de la lucha libre mexicana con la estadounidense“.

“Místico, en lo personal, siempre piensa en el público, y esta vez no será la excepción. Vamos a dar un gran espectáculo, porque el público paga por vernos y merece lo mejor“, finalizó.

