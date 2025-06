Trump afirma que el acuerdo comercial con China está “hecho”, pero sujeto a una “aprobación final”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que tras días de conversaciones en Londres, el acuerdo comercial con China está “hecho”, pero “sujeto a la aprobación final”

La confirmación se dio a través de su plataforma de Truth Social, en la que señaló que: “Nuestro acuerdo con China está cerrado, sujeto a la aprobación final del presidente Xi y mía”, y destacó que la relación entre ambas naciones es “excelente”.

Asimismo, Trump reveló aspectos económicos del posible acuerdo, señalando que Estados Unidos recibiría “un total de aranceles del 55%”, con China estableciendo sus propios aranceles en un 10%, informó ABC News.

Asimismo, el mandatario mencionó que China suministrará por adelantado los imanes completos y las tierras raras necesarias para ciertos sectores industriales. También afirmó: “Le proporcionaremos a China lo acordado, incluyendo el uso de nuestros colegios y universidades por parte de estudiantes chinos (¡lo cual siempre me ha parecido bien!)”.

EE.UU. destaca que todavía falta la aprobación final

El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, describió el avance como un “apretón de manos para un marco”, señalando que ahora ambos líderes deben dar su aprobación final.

“Una vez hecho esto, volveremos a hablar por teléfono y comenzaremos a implementar este acuerdo”, acotó Lutnick.

Las conversaciones en Londres siguieron a una primera ronda en Ginebra y a una llamada telefónica entre Trump y Xi Jinping, después de que Trump implementara aranceles más altos sobre productos chinos.

Por su parte, el viceprimer ministro chino He Lifeng, líder de la delegación china, enfatizó que las disputas comerciales deben resolverse mediante “un diálogo igualitario y una cooperación mutuamente beneficiosa”.

Según la Agencia Xinhua, He utilizó un lenguaje más firme al afirmar: “En una guerra comercial nadie gana”, agregando que “China no está dispuesta a luchar, pero no le teme”.

