Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 12 al 18 de junio

Arranca el Festival de Cine de las Américas

The Americas Film Festival New York (TAFFNY), uno de los festivales que apuestan al cine independiente y que dan visibilidad a las historias del continente americano, celebra su duodécima edición con una programación diversa y poderosa, que desde ya hasta el 20 de junio ofrecerá al público acceso gratuito a proyecciones de películas de 17 países en múltiples espacios de la ciudad, como el Instituto Cervantes, el Consulado General de Colombia, el Manhattan Neighborhood Network, el Graduate Center de CUNY y el CWE, facilitando el acceso a públicos diversos en sus propios vecindarios. Se presentarán largometrajes y cortos de países como Argentina, Brasil, Colombia, Canadá, Costa Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. Para más información, visite: https://www.taffny.com.

Foto: Cortesía TAFFNY

Taller de arte en español en el Museo Noguchi

Desde este viernes 13 de junio y hasta el mes de agosto, el Museo Noguchi (9-01 33rd Road-Long Island City) invita a las familias a ser parte de una serie de talleres gratuitos de arte en español dirigidos por la artista Sol Aramendi. Los asistentes pueden pasar tiempo explorando las galerías y el jardín del museo, además de participar en el taller. Recomendado para niños de 4 años en adelante. No hacen falta conocimientos previos, todos los materiales están incluidos. Para registrarse, visite: www.noguchi.org/museum/education/arte-en-el-noguchi; o puede escribir un email para recibir más información a: solaramendi@noguchi.org.

Foto: Reiko Yanagi

Experiencia inmersiva tequilera

Del 12 al 15 de junio, “Por Amor: Una Experiencia de Degustación Inmersiva” dará la bienvenida a los visitantes a un viaje multisensorial único en su tipo a través del corazón y la herencia de Tequila Don Julio. Abarcando varias salas inmersivas, la experiencia combina el gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto para dar vida a la historia de la marca de formas completamente nuevas. Los invitados viajarán desde los campos de agave de Jalisco hasta la energía de una celebración mexicana moderna, degustando los tequilas más emblemáticos de la marca, elaborando sus propios cócteles y adentrándose en vibrantes instalaciones tecnológicas con proyecciones cinematográficas, audio 4D y aromas evocadores. En el Mercer Labs (21 Dey St). Para más información, visite:https://www.multivu.com/tequila-don-julio/.

Foto: Cortesía

Lulada Club en el Lincoln Center

Como parte del festival Summer for the City, este viernes 13 de junio, The Dance Floor del Lincoln Center presenta a Lulada Club, una audaz agrupación de Big Band Latina de 17 integrantes que reinventa la salsa clásica con un toque empoderador. Liderado por dos mujeres colombo-americanas queer, Andrea Chavarro y Katherine Ocampo, Lulada traslada el brillo y la emoción de la salsa caleña al corazón de la ciudad. Siendo una de las pocas orquestas exclusivamente femeninas del género, la energía electrizante de Lulada exhibe su virtuosismo musical a la vez que celebra la vibrante esencia de la cultura latina. Traiga sus zapatos de baile y aprenda algunos pasos sencillos de salsa antes del espectáculo, con la instructora Thalía Pozo. Gratis desde las 6:30 pm. Más información: https://lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Alejandro Fernández en el Barclays Center

Alejandro Fernández recibirá a sus fieles seguidores de Nueva York este sábado 14 de mayo, para ofrecerles el espectáculo llamado “De Rey a Rey”, su gira de conciertos dedicada a su padre, el fallecido Vicente Fernández. El famoso cantante mexicano cantará temas como “De Qué Manera Te Olvido” “Acá Entre Nos”, “La Ley del Monte” y “El Rey”, hechos famosos en voz de Chente, así como sus propios éxitos, “Estuve”, “Hoy Tengo Ganas De Ti”, “Te Voy a Perder” y “Es La Mujer”, entre otros. En el Barclays Center, a las 8:00 pm. Boletos: ticketmaster.com.

Foto: Agencia Reforma

Pippi Calzaslargas en Prospect Park

Vuelve el Family Day a Prospect Park como parte del festival BRIC Celebrate Brooklyn!, con una alegre mezcla de música e imaginación. Este sábado 14 de junio, celebre a Pippi Calzaslargas, el icónico personaje infantil sueco, con el sonido de acordeón de la querida banda neoyorquina The Klezmatics (foto). Pippi también cobra vida con las actuaciones de títeres del Parks PuppetMobile y una lectura musical a cargo de la escritora Jacqueline Woodson y Brownstone Brass, presentada por el Centro de Ficción y el Conservatorio de Música de Brooklyn, con el apoyo del Consulado Sueco. No olvide sus trenzas y los looks más atrevidos y disparejos de Pippi. Gratis.Desde las 3:00 pm en el Lena Horne Bandshell (141 Prospect Park West, Brooklyn), Más información:https://bricartsmedia.org.

Foto: BRIC

Festival griego en Brooklyn

Este sábado 14 de junio, visite el Mercado Pop Up Griego de Verano, un evento de un día que celebra la cultura y la artesanía de ese país, presentando una cuidada selección de negocios griegos y greco-estadounidenses. Disfrute de auténtica comida, bebidas, moda, joyería y mucho más, todo en un ambiente espacioso y vibrante en Hana House, uno de los principales espacios para eventos del centro de Brooklyn, ubicado en la Willoughby Plaza (345 Adams St.). De 10:00 am a 6:00 pm. Habrá un wine tasting a la 1:00 pm. Admisión $5. Para más información, visite:https:www.eventbrite.com/e/greek-pop-up-market-tickets.

Foro cultural CRUCES

El Clemente Soto Vélez Cultural and Educational Center (107 Suffolk St.) presenta CRUCES: Thinking in Public Forum, una jornada de diálogo, reflexión colectiva e intercambio entre artistas, académicos, trabajadores culturales y miembros de la comunidad. CRUCES contará con sesiones temáticas desarrolladas por trece figuras destacadas del ámbito cultural, académico y activista de la ciudad, quienes han sido convocadas como delegadas y delegados del evento. El foro propone un espacio abierto para identificar puntos de borrado histórico y generar estrategias que fortalezcan el futuro de la cultura y comunidad latina en el contexto político actual y más allá. Sábado 14 de junio, de 10:00 am a 5:30 pm. Entrada libre con inscripción previa. Más información en theclemente.org .

Foto: The Clemente

En Broadway: “Call me Izzy”

La seis veces ganadora del Emmy y nominada al Tony, Jean Smart (Hacks, The Man Who Came to Dinner), protagoniza Call Me Izzy, una nueva obra escrita por Jamie Wax (Evangeline, CBS News) y dirigida por Sarna Lapine (Sunday in the Park with George). Esta comedia oscura se centra en una mujer del sur rural de Luisiana que guarda un secreto: su mayor don y, a la vez, su única salida. Con una interpretación poderosa y conmovedora, Smart da vida a una mujer que rehúsa ser silenciada, canalizando su tenacidad, humor e imaginación ardiente. Hasta el 17 de agosto. Producción de Robert Ahrens y P3 Productions, con dirección técnica de Juniper Street Productions. En Studio 54 (254 W. 54th St). Entradas a la venta en: callmeizzyplay.com .

Foto: Marc J Franklin

QC New York lanza su “Wonder Series”

QC New York, el “Spa of Wonders” ubicado a solo cinco minutos en ferry desde Manhattan, presenta nuevas experiencias diseñadas para ofrecer relajación total este verano. Durante el mes de junio, los visitantes también podrán disfrutar de Sunset Bites, una nueva propuesta de aperitivo italiano en Casa QC Bistro, disponible de domingo a jueves, de 6 PM a 9 PM. Con la compra de una bebida, los huéspedes reciben una bandeja con taralli, focaccia, quesos italianos, salame, aceitunas, tomates San Marzano, y vegetales frescos. Los eventos son gratuitos con la compra de un pase al spa (cupos limitados; registro al comprar entrada). Además se ofrece Face Yoga (Junio 17 y 24, 12 pm), clase guiada por Krysten Victoria Gibbs para estimular la circulación, reducir tensión facial y realzar el brillo natural; Sunset Yoga (Junio 12 y 26, 8 pm); sesión al aire libre con Ryan Daniel Beck (bodyART) en el jardín del spa, con vistas panorámicas del skyline. QC New York está ubicado en Governors Island (5 minutos en ferry desde Manhattan). Reservas e información: www.qcny.com

Foto: QC NY

Café parisino efímero en la Quinta Avenida

La icónica maison francesa Longchamp abre las puertas de La Boulangerie LONGCHAMP, un café al aire libre en su boutique insignia de la Quinta Avenida (645 Fifth Avenue). En colaboración con la legendaria pastelería Angelina Paris, el espacio ofrecerá una cuidada selección de delicias y bebidas parisinas que fusionan la elegancia francesa con la energía neoyorquina. Inspirado en la cápsula artística creada junto al ilustrador Constantin Riant, este café exclusivo celebra la herencia de Longchamp en un entorno primaveral único, como parte del festival anual Fifth Avenue Blooms. Una experiencia imperdible que mezcla arte, moda y sabor francés en el corazón de Nueva York.