Javier Aguirre revela el punto débil de Raúl Jiménez y Santiago Giménez con la selección

La selección de México logró una valiosa victoria 1-0 ante el combinado nacional de Turquía como parte de la preparación que están realizando para lo que será su participación en el Mundial de la FIFA de 2026, encuentro en el que los delanteros Raúl Jiménez y Santiago Giménez quedaron a deber con la ausencia de goles.

En declaraciones a diversos medios de comunicación el estratega no dudó en lanzar una crítica sobre estas figuras al cuestionar la falta de definición que tienen al momento de estar frente al arco; esto debido a que ambos se han enfocado en utilizar más el pase de balón entre ellos como gesto de generosidad que demostrar el hambre de batir la portería.

Aguirre consideró que este tipo de actos demuestran una falta de madurez deportiva que deben tratar de mejorar al considerar que un delantero debe ser más egoísta por el bien de la selección mexicana al siempre querer marcar los gols en vez de darle el balón a tu compañero para que se pierdan las jugadas.

“Generoso es sinónimo de ‘son bien güeyes’, porque tienes para matar y se la das al otro aunque esté incómodo, no me chifles las cantadas, tienes para patear y se la da al otro, muy difícil… Tienes para patear, le dije a Raúl ‘tienes para meterla’ y se la da a Santi, lo mismo el otro”, expresó.

Javier Aguirre dirige un encuentro de México ante Canadá. Crédito: Etienne Laurent | AP

“El delantero centro debe ser egoísta, ellos tienen mucha camaradería y tal vez exageran, pero sí tengo que hablar con ellos para decirles que el mejor colocado tiene que patear, no dársela al otro porque no se vaya a enojar, eso no, al contrario, te tiene que felicitar”, agregó Aguirre en sus declaraciones ante los medios.

Para finalizar habló muy bien del trabajo mostrado por César ‘Chino’ Huerta dentro del terreno de juego y destacó que ese crecimiento se debe al trabajo que ha venido realizando dentro del Anderlecht de Bélgica.

“Yo los invito a que hagan todo lo posible por jugar fuera. En México nos pagan bien, te piden autógrafos, estás con tu familia, tu comida, tu casa, tu idioma, pero yo los quiero ver en Holanda, en Bélgica, en Portugal y en esos otros países. Allá donde te ven con lupa, donde tienes que adaptarte a todo, donde se te obliga de forma natural a ser mejor”, concluyó.

