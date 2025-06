La esencia geométrica de Fanny Sanín se exhibe en la Americas Society

En un espacio luminoso y sereno, las formas precisas y los colores vibrantes creados por Fanny Sanín se imponen con sobriedad y profundidad. A sus 87 años, y con una carrera que abarca más de 300 exposiciones colectivas y 55 individuales en todo el mundo, la reconocida artista colombiana presenta en Nueva York “Geometric Equations”, su primera retrospectiva institucional en esta ciudad.

La muestra, abierta al público hasta el 26 de julio en la Americas Society, recorre más de seis décadas de exploración rigurosa dentro de la abstracción geométrica.

Radicada en Manhattan desde 1971, Sanín es una de las pioneras del arte abstracto en el continente americano. Su carrera ha sido nutrida por una visión estética sólida y una ética de trabajo incansable, que ha trascendido fronteras y públicos.

La exposición, curada por el historiador del arte Edward J. Sullivan, reúne grandes acrílicos, estudios preparatorios y obras sobre papel que revelan un proceso creativo estructurado, guiado por la búsqueda de equilibrio, ritmo y armonía.

La artista junto al curador de la muestra, Edward J. Sullivan. Foto: Michael Palma Mir

“Estoy muy complacida porque esta muestra recoge parte de mi carrera, mi evolución, y ha sido emocionante reencontrarme con obras que hice en distintas etapas… También hay una nostalgia inevitable al volver a verlas”, compartió la artista.

Sanín evita títulos narrativos o simbólicos. En su lugar, identifica sus obras con números y fechas, rechazando las interpretaciones literales y apostando por una experiencia puramente visual.

“No creo en la inspiración, creo en el trabajo. Mi proceso comienza con muchos estudios previos, puedo hacer diez, doce, hasta quince bocetos antes de llegar a la obra final… Es como componer música”.

Un puesto bien ganado

Al llegar a Nueva York en los años 70, Sanín enfrentó barreras de género en un medio artístico que marginaba a las mujeres. A pesar de su reconocimiento en América Latina y Europa, tuvo que comenzar de nuevo.

“En algunas galerías te decían que las mujeres no progresaban porque se casaban o tenían hijos… fue duro, pero yo creía en mi obra y seguí pintando todos los días”.

A pesar de las dificultades, contó con el respaldo de curadores, colegas y galeristas que valoraron su propuesta artística. Su legado ha inspirado a generaciones, especialmente a mujeres artistas.

Más allá de lo estético, su obra destaca por la claridad de su método y su fe en el arte como fuerza transformadora. La muestra incluye el documental “Fanny Sanín: The Critic’s Eyes”, que explora su evolución artística.

Además, forma parte de una iniciativa de Americas Society para visibilizar a las mujeres en el arte contemporáneo latinoamericano. El programa incluye charlas, publicaciones y el simposio académico Women and Abstractions in Postwar Americas, que se celebrará el 26 y 27 de junio en colaboración con NYU.

Sanín invita al espectador a conectar con su obra sin la necesidad de entenderla literalmente.

“El problema es cuando la gente siempre se pregunta qué es… Tienen que mirar la composición, cómo un color se relaciona con otro, el ritmo… sin relacionarlo con casas o paisajes”, aconseja.

Fanny Sanín: Geometric Equations no es solo una retrospectiva. Es una afirmación de coherencia, disciplina y fidelidad a una visión. En un mundo que premia lo efímero, Sanín reafirma, cuadro tras cuadro, la fuerza de una búsqueda persistente, rigurosa y profundamente personal.

En detalle:



Crédito: Arturo Sanchez | Cortesía

Qué: Exhibición Fanny Sanín: Geometric Equations

Dónde: Americas Society/Council of the Americas -680 Park Avenue New York, NY 10065

Cuándo: hasta el 26 de julio 2025

Información: https://www.as-coa.org/