Reacciones por la eliminación de Giselle Burgos de Miss Universe Latina, El Reality

Giselle Burgos se convirtió en la eliminada de la gala de este 11 de junio en Miss Universe Latina, El Reality, competencia que transmite la cadena de televisión Telemundo.

La mexicana formaba parte del equipo Esmeralda, liderado por la venezolana Alicia Machado.

En la cuenta en Instagram de Telemundo Realities escribieron un mensaje para anunciar su salida. “Hoy nos despedimos de Giselle ¡Gracias por tu entrega! ¿Era una de tus favoritas?”, comentó.

Algunos usuarios han reaccionado a su salida, dando a entender que hizo un buen trabajo y por ende lamentan que ya no siga participando. “Ayy, tan carismática que era”, “¡Felicidades! Eres una campeona también”, “Muchos no están soportando aquí, yo feliz mientras que Britanny no salga porque lo que se busca es una miss no una actriz o conductora así que vayan a llorar a sus casas, soy mexicano y la apoyo a ella”, escribieron algunos usuarios.

Otros escribieron: “A mí me gustaba ella, tiene una sonrisa muy bella”, “Muchos hablando del idioma, pero el Miss Universe es en inglés, no en español”.

La modelo salió por decisión del jurado y además, no contó con los votos suficientes de la audiencia para quedarse al menos una semana más en el reality show.

En esta ocasión, quien obtuvo más votos fue Britthany Marroquín, representante de Honduras. Se trata de la segunda oportunidad en la que demuestra el favoritismo que tiene entre la audiencia.

Cada noche, las concursantes se enfrentan a distintos desafíos de conducción, pasarela, actuación para demostrar sus actitudes y así una de ellas logre el pase directo al Miss Universo para representar a la comunidad latina en los Estados Unidos.

Las misses son evaluadas por un jurado conformado por Aracely Arámbula, Fabián Ríos y David Salomón. El reality show es conducido por la mexicana Jacky Bracamontes.

