Qué evitar durante un brote hemorroidal, según un microbiólogo de los alimentos

Más allá de las cremas y remedios para tratar las hemorroides, los médicos sugieren cambios en la alimentación para mejorar el tránsito intestinal y combatir el estreñimiento. Existen al menos 9 alimentos que se deben evitar por ser irritantes del sistema digestivo y empeorar el cuadro hemorroidal.

El doctor en microbiología de los alimentos, Manuel Manzano, explica que las hemorroides afectan en términos generales a casi el 50 % de la población, especialmente a personas a partir de los 35 o 40 años.

Un dato que coincide con las estimaciones en los Estados Unidos, donde 1 de cada 20 estadounidenses las sufre de forma sintomática. Incluso las estimaciones históricas basadas en diagnósticos médicos , citados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), indican que han afectado a 23 millones de adultos en un año y a 36 millones a lo largo de la vida.

Los 9 alimentos a frenar durante un brote

Ajustar tu dieta diaria junto con remedios locales es clave para reducir la inflamación hemorroidal en pocos días. Crédito: Shutterstock

El experto asegura que el tratamiento más efectivo es eliminar completamente de la alimentación ciertos tipos de productos:

“Alimentos que, si los apartas de tu dieta de forma lógica y en muy poco tiempo, al mismo tiempo que aplicas los remedios caseros o ungüentos, harán que el problema, casi con toda seguridad, desaparezca”.

Lácteos y grasas: Alimentos como la leche , los quesos y la manteca provocan irritación de la mucosa gástrica e intestinal . “Una mucosa irritada no nos interesa si estás padeciendo hemorroides, porque al final no dejan de ser una parte distal del intestino que se evagina o protruye hacia el exterior”. Evitar el consumo de estos alimentos contribuye a que la zona no se inflame.

Alimentos como la , los y la provocan irritación de la . “Una mucosa irritada no nos interesa si estás padeciendo hemorroides, porque al final no dejan de ser una parte distal del intestino que se evagina o protruye hacia el exterior”. Evitar el consumo de estos alimentos contribuye a que la zona no se inflame. Harinas refinadas y ultraprocesados: Los productos de panadería elaborados con harinas refinadas enlentecen el tránsito intestinal . Cuando se padece de hemorroides, es clave que la evacuación sea fluida: “todo lo que va por ahí debe salir rápido; cuanto más tiempo estén las heces retenidas, mayor será el daño”.

Los productos de elaborados con enlentecen el . Cuando se padece de hemorroides, es clave que la evacuación sea fluida: “todo lo que va por ahí debe salir rápido; cuanto más tiempo estén las heces retenidas, mayor será el daño”. Carnes grasas y embutidos: Las carnes grasas , la charcutería y las vísceras inducen o agravan los cuadros hemorroidales por su alto contenido lipídico.

Las , la y las inducen o agravan los cuadros hemorroidales por su alto contenido lipídico. Picantes: “Las comidas excesivamente picantes producen un efecto irritante superior al de las mantecas o lácteos”. Durante un brote, conviene evitar que cualquier mucosa del tubo digestivo se irrite.

“Las comidas excesivamente producen un efecto irritante superior al de las mantecas o lácteos”. Durante un brote, conviene evitar que cualquier mucosa del tubo digestivo se irrite. Verduras específicas: Hortalizas como alcachofas , cebolla y ajo pueden favorecer o incrementar la sintomatología.

Hortalizas como , y pueden favorecer o incrementar la sintomatología. Cafeína y té: El café y los productos con cafeína resecan las heces a nivel intestinal. “Nos interesa que tengan un buen nivel de humedad para facilitar su tránsito y que no duelan al ser expulsadas”. Ocurre lo mismo con el té , por ser una bebida irritante para el intestino.

El y los productos con resecan las heces a nivel intestinal. “Nos interesa que tengan un buen nivel de humedad para facilitar su tránsito y que no duelan al ser expulsadas”. Ocurre lo mismo con el , por ser una bebida irritante para el intestino. Frutas y jugos cítricos: La recomendación del experto se extiende a las frutas en almíbar, el plátano, el limón y el pomelo, además de los jugos cítricos, por su alto efecto irritante alrededor de la hemorroide.

Ingredientes para consumir con moderación

Manzano explica la importancia de moderar el consumo de sal, ya que este ingrediente favorece la retención de líquidos. “Si tu cuerpo retiene más líquidos, se ejercerá mayor presión sobre la mucosa intestinal y sobre la hemorroide, provocando más dolor”.

Igualmente, los aditivos como edulcorantes artificiales y glutamatos agravan los síntomas. Por último, los pescados enlatados (en especial los conservados en aceite) contienen un exceso de grasa que complica la recuperación.

Hacer ajustes alimentarios es un paso clave para recuperar el confort y la calidad de vida. Si atraviesas un brote, consume alimentos recomendados por tu especialista para mejorar tus condiciones y dale un descanso a tu sistema digestivo reduciendo estos irritantes.

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