William Levy habla sobre la complicada adolescencia de su hija Kailey

William Levy habló en una entrevista con la emisora de radio española Cope sobre sus hijos Kailey y Christopher. Mencionó que en ellos encuentra la inspiración para poder avanzar, pero dijo que la situación con la jovencita ha sido más complicada desde que cumplió 14 años, hecho que, en ese momento, hizo que la relación entre ellos se viera fracturada.

“Mis hijos son mi esperanza, mi motor día a día. Lo único que sí es que los 14 años son un poco difíciles. Hace un año, a mi hija no podía preguntarle nada. Si le preguntaba algo, era: ‘Papi, siempre me estás preguntando: ¿dónde estoy, qué estoy haciendo, con quién estoy?’. No quería comentarme nada. Ahora ella es la que me llama todo el tiempo. Ya pasaron los 14 años. Era súper difícil comunicarme con ella, pero ya pasó esa etapa”, manifestó.

El reconocido galán de telenovelas comentó que, sin duda, ha sido una etapa muy complicada en su vida porque se trata de una persona que ama con todo su corazón y, en ocasiones, eso le termina afectando. Él ha resaltado que cuando todo fluye y se siente contento es cuando Kailey y Christopher tienen una buena relación con él.

“Esa etapa es difícil. Yo creo que toda persona en el mundo es más feliz con hijos. La gente puede pensar que es feliz con un perro, con un gato, o sola quizás. No, yo te digo sinceramente que una persona es mucho más feliz si tiene hijos en su vida”, expresó durante la conversación.

La expareja sentimental de Elizabeth Gutiérrez explicó que toda su fe la tiene en Dios y que no ve lo negativo cuando las cosas no salen como desea, ya que considera que todo tiene una razón que sabe que más adelante entenderá y será para su bienestar.

“Cuando algo pasa, que para la gente puede ser difícil o quizás un fracaso, para mí no lo es; para mí es algo que Dios no quiere que pase. Es una puerta que Dios me cerró porque hay otra que está abierta y es la que tengo que ir. Mi historia y todo lo que he vivido no ha sido algo normal. Todo lo que me ha pasado ha sido una aventura muy hermosa y, para mí, ha sido todo gracias a Dios”, dijo.

