William Levy revela la verdad sobre su polémica detención en EE.UU.

William Levy fue detenido en Estados Unidos a mediados del mes de abril y durante su visita al programa de televisión ‘El Hormiguero’ abordaron el tema. Por ello, el actor mencionó que jamás tuvo ningún tipo de vínculo directo con lo que pasó y que solo intervino en lo que ocurrió para evitar que la situación siguiera escalando, ya que la tensa circunstancia fue en un bar.

“Sí, fue hace poco. No pasó nada grave, no como se ha especulado. Estábamos tomando un trago, un amigo mío, uno de los padres del equipo de mi hijo, y yo. A la hora de pagar la cuenta, con todo su derecho, él pensó que algo estaba de más y había una persona en la barra, y empezaron a discutir por esta situación”, mencionó en el programa español.

Levy detalló que, desde su perspectiva, su arresto fue de manera arbitraria y, al darse cuenta, ya habían llamado a las autoridades para que intervinieran en el altercado que se registró. A su vez, desmintió la gran cantidad de versiones que hay en diversos medios de comunicación, ya que hasta la fecha él vino a contar lo que realmente pasó.

“El hombre se para y yo, en medio, me puse ahí porque lo mejor es evitar que la situación escale. En medio de todo eso, llegó la policía; nos dejaron ir, pero la forma en la que nos dijeron fue muy fuera de lugar. Y ese punto fue que me llevaron porque quisieron; yo estaba afuera“, agregó.

La expareja sentimental de Elizabeth Gutiérrez explicó que dentro del centro de detención llegó a hacer nuevas amistades. Además, reveló una anécdota que tuvo con una de las personas que también estaba presa y con la comida, ya que ni comió porque no le gustaba lo que habían servido.

“No dormí, pero hice nuevas amistades. Me pasó algo cómico allí. Nos llevaron a la celda y ya dentro, cuando nos dieron el desayuno, lo peor que he visto en mi vida, un joven al lado mío me dijo: ‘Te doy galletas por tu sándwich’. ¿De dónde las había sacado? Y me mira y las saca de un bolsillo de la camisa con una cara… Pensé que había una cámara oculta. Se lo regalé, yo no tenía hambre. Luego me di cuenta que eran las de la cena que las había guardado”, dijo.

Sigue leyendo:

· William Levy fue arrestado en Florida por cargos de intoxicación desordenada e invasión de propiedad privada

· William Levy salió en libertad bajo fianza y revelan más detalles sobre su arresto

· “Lo quiero como un hermano”, Raúl de Molina al enterarse del arresto de William Levy