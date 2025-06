Emmanuel canceló su show en Monterrey por problemas de salud

Emmanuel compartió un comunicado en su perfil de Instagram donde anunció una lamentable noticia, ya que canceló el show del pasado 12 de junio debido a que está presentando problemas de salud que se le escapan de las manos. El compromiso que tenía con Manuel Mijares no lo pudo cumplir, y el evento tuvo que ser cancelado hasta el mes de julio.

“Qué tal amigos, ¿cómo están? Yo bastante mal. Con mucha tristeza y con vergüenza les digo que el show de mañana de Twor Amigos en Monterrey se tiene que posponer porque me dio influenza“, comenzó diciendo en el video.

El intérprete de temas como “La chica de humo” explicó que su voz realmente se ha visto muy perjudicada por esta enfermedad que enfrenta y no se encuentra en condiciones de pararse en un escenario a ofrecer un show que muchos esperan y que reconoce que no podrá dar por algo que no depende completamente de él.

“Por medio de nuestras redes sociales les informamos que el concierto ‘Twor Amigos’, originalmente programado para el día 12 de junio en el Domo Care de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, será reprogramado para el próximo 10 de julio de 2025, debido a complicaciones derivadas de un cuadro de influenza que presenta el artista Emmanuel, quien por indicación médica deberá guardar reposo por al menos cinco días más”, explicó.

El cantante aclaró que se siente muy avergonzado por lo ocurrido, pero grabó el video para que sus fans y los de Manuel Mijares vieran que no se trataba de una falta de responsabilidad hacia aquellos que decidieron comprar los boletos para ir a escuchar en Monterrey sus más grandes éxitos. Por ello, ofreció disculpas por lo sucedido y mencionó que aquellos que deseen nuevamente el dinero podrán solicitar su devolución.

“Agradecemos profundamente la comprensión del público y reiteramos nuestro compromiso de resguardar la seguridad de nuestro público, nuestros artistas y nuestro crew. Los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún cambio. En caso de no poder asistir, los asistentes podrán solicitar su reembolso a través de los canales oficiales”, añadió en su perfil de Instagram.

