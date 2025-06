Miles de actos en EE.UU. desafiarán desfile militar de Donald Trump

Más de 2,000 protestas están convocadas para este sábado en Estados Unidos como respuesta al desfile militar organizado por el presidente Donald Trump en Washington, una celebración duramente criticada por opositores y activistas que lo acusan de utilizar al Ejército con fines personales y autoritarios.

El evento coincide con el cumpleaños número 79 del mandatario y con la conmemoración del Día de la Bandera, fecha en la que también se celebra el 250 aniversario de la fundación del Ejército estadounidense. Sin embargo, para los organizadores de las protestas —reunidas bajo el lema “Día Sin Reyes”— la intención del desfile va más allá de lo simbólico.

Un helicóptero militar con el Capitolio al fondo en el National Mall de Washington. Foto: Jacquelyn Martin / AP

“El presidente Trump quiere tanques en las calles y una demostración televisada de fuerza para su cumpleaños. Pero el verdadero poder no se exhibe en Washington, se alza en todas partes”, dice la convocatoria, que critica la figura presidencial por comportarse como un monarca y usar a las fuerzas armadas, que nacieron para luchar contra la monarquía británica, como herramienta de autopromoción.

Las manifestaciones se extenderán por todo el país, desde grandes ciudades hasta pequeños poblados, pero evitarán intencionalmente concentrarse en la capital para no convertirla en el “centro de gravedad” del movimiento.

Filadelfia, considerada la cuna de la independencia estadounidense, acogerá una de las principales movilizaciones. “Nos presentaremos donde él no esté: para decir no a los tronos, no a las coronas, no a los reyes”, afirman los organizadores en un mensaje que circula por redes sociales.

Estas protestas llegan tras una semana marcada por disturbios en varias ciudades, especialmente en Los Ángeles, donde miles salieron a las calles contra las redadas migratorias promovidas por la administración Trump. El mandatario respondió ordenando el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional, una decisión que fue criticada por las autoridades locales y considerada excesiva.

Preparativos en Constitution Avenue. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP

Un juez federal declaró ilegal la medida, aunque más tarde un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente esa decisión. Pese a ello, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que replicaría la estrategia al movilizar más de 5,000 miembros de la Guardia Nacional y más de 2,000 policías estatales ante las protestas previstas en su estado.

Desde la Casa Blanca, Trump ha advertido que cualquier intento de protesta en la capital será respondido con “una fuerza muy poderosa”, declaraciones que han generado preocupación entre sectores sociales y políticos que consideran que la celebración del presidente y su manejo de la disidencia reflejan tendencias autoritarias en aumento.

