5 muertos en accidentes viales en Nueva York en menos de 48 horas

Al menos cinco accidentes viales fatales se registraron los últimos días en menos de 48 horas alrededor de la ciudad de Nueva York.

La primera víctima de la racha mortal fue Eric Wexler, peatón de 74 años que cruzaba la esquina de 217 St. y Northern Blvd. en Cambria Heights, Queens, alrededor de las 10 p. m. del miércoles, cuando lo embistió un auto Chevy Tahoe 2017 conducido por un hombre de 47 años que se dirigía hacia el este.

Wexler sufrió lesiones graves en la cabeza y el cuerpo y fue trasladado de urgencia al Hospital North Shore Manhasset, donde falleció. La víctima no se encontraba en el cruce peatonal y cruzaba sin tener paso en el semáforo cuando fue atropellado, informó la policía. El conductor permaneció en el lugar.

Menos de un día después, en Brooklyn, Rino El-Saieh (42) iba en una scooter cuando fue atropellado por un BMW 2018 alrededor de las 8:30 p.m. del jueves en East 2nd St. y Avenue P en Midwood, informó la policía.

El conductor del BMW, un adolescente de 17 años, se desvió al chocar con el ciclomotor de El-Saieh, se estrelló contra una camioneta Ford estacionada y un Hyundai Elantra, y permaneció en la escena. Los médicos llevaron a El-Saieh al Maimonides Medical Center, pero no pudieron salvarlo. No se reportaron más víctimas en este accidente múltiple.

La racha mortal continuó temprano ayer en El Bronx, donde un joven de 22 años que viajaba como pasajero en una bicicleta eléctrica falleció tras chocar con un camión cisterna en la intersección de Southern Blvd. y Bruckner Blvd., según la policía de Nueva York.

Luego un joven de 26 años que conducía una motocicleta murió después de que un camión de basura del Departamento de Sanidad (DSNY) lo embistiera en East Williamsburg alrededor de las 9:30 a.m. del viernes. El conductor, que no era empleado municipal, según el DSNY, permaneció en el lugar. No se realizaron arrestos en la escena, mientras la policía continuaba la investigación.

Después, alrededor de las 2 p.m. en Queens, un hombre de 70 años murió cuando el autobús MTA Q52 que estaba esperando lo atropelló tras caer en la calzada al intentar levantarse de su andador cerca de Hoffman Dr. y Woodhaven Blvd. en Elmhurst.

Irónicamente, la seguridad vial y peatonal fue un tema central en el 2do debate por la alcaldía de NYC la noche del jueves, comentó Daily News.

Previamente Antonio Smith Ortiz, joven de 25 años que conducía una motocicleta, fue atropellado mortalmente por un conductor que se dio a la fuga en Queens la noche del martes.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

En promedio, la violencia vial cobró la vida de una persona en NYC cada 34 horas en 2024. Hasta el 22 de octubre los accidentes viales mataron a 207 víctimas y lesionaron gravemente a más de 2,300. Al momento eran más fatalidades que en 8 de los últimos 10 años, y esta crisis de salud pública representa costos de más de $5,000 millones de dólares, según Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.