Ana Patricia Gámez: el mensaje que publicó tras el fin de Enamorándonos USA

La presentadora de televisión Ana Patricia Gámez subió a su cuenta en Instagram un mensaje de despedida para el programa Enamorándonos USA, que este viernes llegó al fin de sus transmisiones por la pantalla de Unimás.

En la publicación, la mexicana agradeció esta experiencia junto a su compañero, el chileno Rafael Araneda, con quien hizo una dupla que conquistó al público cada noche a través de de la pantalla.

“1,100 episodios de amor y más, hoy Enamorándonos USA se despide de Unimás, gracias por acompañarnos en esta aventura llena de mucho amor, alegría, sonrisas y tantos momentos que quedan en nuestro recuerdo 🙏🏼 Gracias por dejarnos entrar en sus hogares y en el corazón de muchos de ustedes desde el 2019, junto a Rafa Araneda los esperamos en el ultimo episodio, hoy cerramos esta etapa, pero el amor sigue… pronto nos volveremos a encontrar”, afirmó.

En otro post que subió, la empresaria le dedicó unas palabras a su compañero de fórmula. “Mi gran compañero por 6 años Rafa Araneda, quien se convirtió en familia, mi gran amigo y muchas veces confidente, quien me ayudó a crecer profesionalmente, fuiste de los mejores regalos que me ha dejado Enamorándonos USA. Gracias por las risas, los aprendizajes, por cuidarme, por ser ese amigo que todas las personas necesitan en su vida! Esto no es una despedida, es un hasta pronto”.

El show de televisión, que formó a una gran cantidad de parejas, se despidió este viernes en un programa lleno de sorpresas y mucha nostalgia.

En las redes sociales, muchos televidentes agradecieron al espacio por el entretenimiento que dieron y esperan que solo sea un adiós momentáneo. “Muchas felicidades a los dos. Fue el mejor show”, “Gracias por alegrarnos, gracias”, “De los mejores dúos de la televisión”, “Ojalá tengan otro proyecto juntos, realmente hacen un dúo fantástico”, fueron algunas de las opiniones que se leyeron.

