El crimen más escalofriante en lo que va de año en Nueva York: bebé lanzado al río vivo en una bolsa; padre acusado era asistente escolar

A medida que surgen más detalles se torna más escalofriante el caso del bebé Montrell Williams, reportado desaparecido y luego hallado muerto en el East River (NYC), después de que su padre supuestamente confesara el crimen.

Aún hay varios cabos sueltos sobre lo sucedido desde que el niño de 2 años fue visto por última vez por su madre adolescente (17) el 10 de mayo hasta que el padre Arius Williams (20) supuestamente le confesó a principios de junio que lo había lanzado al río. La pareja no vivía junta y compartían la custodia del bebé.

El sospechoso trabajó anteriormente con niños como asistente escolar hasta que sufrió un incidente de violencia doméstica el año pasado con la madre de su hijo, informó su propio padre, destacó New York Post.

Según NYPD, el mismo 10 de mayo Williams lanzó al Bronx River a su pequeño hijo vivo metido dentro de una bolsa, tras pelear con su madre. Esa noche un video de vigilancia captó a alguien arrojando una bolsa o paquete a ese río desde un puente poco después de la desaparición del bebé, declaró la fiscal del distrito, Astrid Borgstedt, en el Tribunal Penal de El Bronx el jueves 12 de junio.

Momentos antes de que el pequeño fuera arrojado desde el puente Bruckner parecía estar vivo y de pie, solo con un pañal puesto, según los fiscales. “Las cámaras de vigilancia muestran claramente que Montrell Williams estaba en brazos del acusado”, declaró la fiscal Borgstedt, señalando que las imágenes posteriores al incidente muestran a Williams caminando solo. “Literalmente, sin piedad, arrojó a su hijo de dos años por el puente, lo que le causó la muerte”.

¿Por qué la policía no inició la investigación antes?

“Ésta fue una serie de hechos preocupantes, basados ​​en las acciones del padre al tratar con el niño”, opinó el martes el alcalde Eric Adams, cuando aún el bebé no había sido encontrado. “Necesitamos averiguar exactamente qué sucedió”. También destacó que tanto las acciones del padre como la demora en la respuesta policial están bajo investigación, indicó USA Today.

Cuando Williams no regresó a su hijo el lunes 12 de mayo, la madre y la abuela materna acudieron al Tribunal de Familia. No está claro qué pasó las siguientes cuatro semanas. Un juez emitió una orden de detención contra el padre el 30 de mayo, según las autoridades. Finalmente el lunes 9 de junio fue arrestado por desacato al negarse a revelar al juez el paradero del bebé tras su supuesta confesión de homicidio a la madre, a quien amenazó con un cuchillo en la calle, según su denuncia.

“¡Cállate la maldita boca! ¡Yo tiré a ese negro al río!” (“Shut the f—k up! I threw that n—a into the river”), supuestamente él le gritó cuando ella lo confrontó sobre el paradero del bebé el pasado fin de semana, según informaron los fiscales durante la comparecencia del padre. El nombre de la madre, quien es menor de edad, no ha sido divulgado.

Tras la supuesta confesión del lunes, la policía comenzó a buscar al niño en el río utilizando buzos. La tarde del miércoles se recuperó el cuerpo del bebé en estado de descomposición a unos 50 metros de la orilla del East River, cerca del puente Whitestone y justo al lado del parque Ferry Point en Queens.

El cuerpo estaba envuelto en una manta, vestido solo con un pañal y un calcetín en un pie. La medicatura forense de la ciudad (OCME) está realizando una autopsia para determinar oficialmente cómo y cuándo falleció.

Seguidamente Williams fue acusado de homicidio. Al parecer acudió a casa de un familiar 45 minutos después de haber arrojado presuntamente a su hijo desde el puente. Cuando su familia le preguntó qué había sucedido, se negó a dar explicaciones y huyó, según los fiscales.

“Hay momentos que capturamos que eran impensables”, declaró el miércoles a ABC News el jefe de departamento de NYPD John Chell. “Qué catástrofe. Qué vergüenza. Qué horror, absolutamente horrible”.

“Estamos lidiando con dos pérdidas”, dijo Leroy Burton (51) a la prensa mientras esperaba que su hijo compareciera ante el Tribunal Penal de El Bronx. “Perdí a mi hijo y nosotros también lo perdimos”, añadió, refiriéndose a su nieto.

