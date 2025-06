Juan Soto es el bateador más temido de las Grandes Ligas, según sus propios rivales

En el competitivo escenario de las Grandes Ligas, donde la élite del béisbol se enfrenta noche tras noche, un nombre resuena con una particular reverencia y, a la vez, con una dosis de temor entre sus adversarios: Juan Soto.

Y es que el jardinero estrella de los New York Yankees ha sido señalado, por los propios jugadores de las Grandes Ligas como el bateador “más temido” de la liga en una encuesta anónima realizada por The Athletic, un título que subraya su impacto psicológico y deportivo en cada turno al plato.

Esta distinción no proviene de analistas o estadísticas avanzadas, sino de una encuesta realizada directamente entre los peloteros activos de la MLB, quienes, por su experiencia en el terreno, son los más calificados para medir el respeto y la intimidación que genera un oponente.

La habilidad de Soto para controlar la zona de strike, su ojo prodigioso y su capacidad para conectar batazos decisivos en momentos de presión lo convierten en una pesadilla para lanzadores y managers rivales.

¿Por qué Soto genera tanto temor?

La reputación de Juan Soto como un bateador formidable no es casualidad. Su disciplina en el plato es casi legendaria; es raro verlo perseguir lanzamientos fuera de la zona, lo que le permite llegar a conteos favorables y esperar la pitcheo que puede castigar.

Esta paciencia es una tortura para los lanzadores, que se ven obligados a lanzar strikes perfectos, a menudo con la base por bolas como única alternativa para evitar un daño mayor.

“Es muy disciplinado. Simplemente parece que no le da a nada que no sea un buen lanzamiento. Cualquier cosa en la zona, la conecta con la parte gruesa del bate. Su disciplina es casi intimidante, para ser honesto. Especialmente en una situación de alta presión, sientes que tienes que hacer un lanzamiento absolutamente perfecto”, explicó un jugador anónimo a The Athletic.

Además de su ojo clínico, el poder ocasional y, sobre todo, su habilidad para producir hits oportunos son factores clave. Soto tiene esa rara cualidad de aparecer en los momentos cruciales, elevando su rendimiento cuando el juego está en la línea. Los rivales saben que un error contra Soto en una situación de bases llenas o con corredores en posición de anotar podría significar la diferencia entre la victoria y la derrota.

El reconocimiento como el jugador “más temido” es un testamento al respeto universal que Soto ha cultivado en el vestuario de cada equipo de Grandes Ligas. Más allá de sus estadísticas individuales, este título intangible confirma su estatus como una de las figuras más dominantes e influyentes en el béisbol actual, capaz de alterar la estrategia defensiva de un rival con solo su presencia en el cajón de bateo.

