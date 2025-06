Paulo Quevedo agradece el mensaje de Caramelo, tras enterarse que tiene cáncer

El final de La Casa de los Famosos All-Stars supuso una serie de revelaciones en torno a la salud de Paulo Quevedo, el ganador del quinto lugar de este reality. El cantante y actor develó recientemente que padece cáncer y esta información supuso un shock para buena parte del público y otros ex-habitantes que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo con Quevedo.

Carlos “Caramelo” Cruz se enteró de esta información durante su paso por Puerto Rico en entrevista con la periodista Pamela Noa, quien le compartió la información que para ese momento ya el mismo Paulo había hecho pública.

El dominicano, ganador de La Casa de los Famosos All-Stars de Telemundo, no dudó en enviarle ánimos a Quevedo, esperando así su pronta recuperación e incluso poniéndose a la orden para conversar con él si es que éste así lo desea. “Cualquier cosa, te puedes comunicar conmigo”, expresó Caramelo. Recordando que el juego ya había terminado y que la salud es lo más importante. “De corazón espero que te mejores”, agregó el eterno enamorado de Manelyk González.

Junto a Pamela Noa, Caramelo le envía sentido mensaje a Paulo Quevedo

Paulo, por su parte, no se quedó en silencio en relación a este detalle por parte de su ex compañero de reality y, aunque su relación con Caramelo nunca fue la mejor, la verdad es que el dominicano no está en la lista de personalidades con las que Paulo asegura no querer volver a compartir en su vida. Entre ellos sólo están Maripily Rivera, Rey Grupero y Alfredo Adame.

Todo esto, Quevedo lo reconoció durante su entrevista con Luis “Potro” Caballero, en su podcast.

Ahí fue donde el mexicano afirmó que las personas que han estado pendientes de él o que le han enviado vibras positivas, tomando en cuenta que esta semana se sometería a una cirugía en torno a dicho tema, han sido Lupillo, Luca, Aleska y Caramelo.

