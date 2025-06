Paulo Quevedo se alista para su operación de este viernes tras ser diagnosticado con cáncer

El actor mexicano Paulo Quevedo habló en el programa De Primera Mano de la operación a la que se someterá luego de que le detectaron un nódulo cancerígeno en la tiroides.

El artista explicó que la operación será este viernes y que se alista para superar con éxito este momento en su vida.

“Fue en el tercer mes que me percato de tener esa bolita y es ahí cuando yo pido que vengan los doctores, pedir ayuda profesional, diagnósticos de profesionales, de hacerme una biopsia, de llegar a conclusiones de saber en qué estatus y posición estoy yo para seguir adelante. Puse primero mi vida ante cualquier decisión”, comentó.

El exhabitante del reality show afirmó que fue difícil seguir en el juego por esta razón, pero le ayudó enfocarse en la meta que se había planteado y que fue ser uno de los finalistas del programa.

Paulo Quevedo comentó que luego del diagnóstico sintió la experiencia con más intensidad y por eso hizo todo lo posible para no perder el foco.

“Tuve que poner todo en la mesa y saber qué era lo mejor para mí”, destacó.

Acerca de la cirugía, afirmó: “Tiene su aspecto con características negativas, definitivamente sí es cancerígeno, maligno”.

Añadió que la voz no se le verá afectada y apuesta a que todo saldrá bien, debido a que tuvo la suerte de que se lo detectaron a tiempo.

“Yo estaba en una fiesta y quería aventarme unos palomazos con Paty Navidad y Lupillo Rivera y notaba que tenía una cierta molestia, cuando yo me levantaba sentía la voz muy atrás, no dije nada, pasaron los días y dije, no está normal”, comentó.

El quinto finalista del reality show, confirmó que luego vendrá un proceso de recuperación al determinar si le tendrán que sacar la mitad o toda la tiroides. “Que sea lo que tenga que ser, es una batalla más y yo siempre he dicho que estas cosas llegan a tu vida para enseñarnos algo”, indicó.

Sigue leyendo:

· Paulo Quevedo habla de su arrepentimiento tras dejar a la madre de su hijo

· Paulo Quevedo agradece a su público por los mensajes de aliento que ha recibido

· ¿Qué se sabe de la salud de Paulo Quevedo, exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars?