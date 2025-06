Policía asegura que Antonio Brown dejó de Estados Unidos tras investigación por asesinato

La exestrella de la NFL, Antonio Brown, es buscado actualmente por la policía de Miami-Dade en Florida luego que fuese el principal sospechoso en un intento de asesinato. Pero parece que su captura no se producirá pronto luego que los funcionarios revelaran que el ala abierta abandonó Estados Unidos.

Nuevos reportes en la investigación aseguran que Brown salió del país días después del incidente y que podría estar residenciado en un país de Asia o el Medio Oriente, sin especificar nombre alguno.

Tampoco se ha precisado con detalle la fecha exacta en la que Brown haya tomado el primer avión, aunque reportes de canales locales ya informaban que días antes el jugador había sido visto en la entrada del aeropuerto.

Brown enfrenta una condena de prisión luego que la Fiscalía de Florida lo acusara por intento de asesinato en segundo grado, en un hecho posterior a una cartelera de boxeo en Miami del pasado 16 de mayo.

Ahí Brown fue el principal responsable de una reyerta en la que aparece primero golpeando a un hombre para posteriormente arrebatarle el arma de fuego a un agente de seguridad, irse hacia la víctima y ejecutar dos disparos, según videos en posesión de la policía de Miami-Dade.

Uno de las detonaciones terminó rozando en el cuello de la víctima que denunció al exjugador de los Pittsburgh Steelers posterior a acudir al hospital para atender la herida, se lee en la orden judicial.

Tras los disparos había sido detenido, pero posteriormente liberado. De hecho, el mismo Brown apareció en X (antes twitter), justificando su acción con que la víctima presuntamente quería robarle sus joyas personales.

“Contrariamente a lo que se ve en algunos videos, la policía me detuvo temporalmente hasta que escucharon mi versión de los hechos y luego me liberaron. Regresé a casa esa noche y no me arrestaron”, escribió.

En caso de haber sido puesto bajo custodia en la investigación del caso, Brown hubiese tenido que pagar una fianza de 10,000 dólares y permanecer en arresto domiciliario en espera del juicio.

Sin embargo, ahora funcionarios esperan seguir adelante y esperar al juicio, que en caso de ser declarado culpable podrían emitir una búsqueda de captura internacional siempre y cuando el acusado esté en un país que tenga tratados internacionales con Estados Unidos.

Este no es la primera denuncia que enfrenta Brown en su carrera. Anteriormente, tras firmar con New England Patriots y jugar un solo partido, fue señalado por una exentrenadora por supuesta agresión sexual en tres ocasiones en 2017 y 2018.

