Video: ICE arrestó y esposó a ciudadano de EE.UU. cuando iba a su trabajo en Nueva York

Elzon Lemus, joven electricista de 23 años, denunció que fue detenido y esposado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Long Island (NY), a pesar de ser un ciudadano estadounidense.

Lemus, residente de Brentwood, afirma que estaba yendo a su trabajo en una camioneta con un compañero cuando fueron detenidos por agentes ICE en Westbury. Ambas localidades están separadas por 21 millas entre los condados Nassau y Suffolk.

El incidente quedó grabado en el teléfono de Lemus y descrito por NBC News. “¿Qué tal, muchachos? ¿Me pueden mostrar su identificación, por favor?”, pregunta un agente en el video.

Cuando Lemus pregunta por qué los detienen, el agente responde vagamente: “Porque se parecen a alguien a quien estoy buscando. ¿Me pueden mostrar su identificación?”.

Lemus respondió: “¿A quién buscan exactamente? Porque definitivamente no soy yo”. El agente le advierte: “Esto va a salir de dos maneras. Necesito ver tu identificación; si no eres la persona que busco, no eres la persona que busco. Pero necesitamos tu identificación”.

Cuando Lemus sigue preguntando por qué lo detienen, el agente intensifica la situación y dice: “Si no conseguimos tu identificación, tendremos que buscar otra manera de identificarte, y puede que eso no te funcione”. En ese momento, el agente de ICE abre la puerta de la camioneta a la fuerza y ​​le dice a Lemus que deje de grabarlo.

Seguidamente sacaron a Lemus de la camioneta, le esposaron y lo detuvieron durante unos 25 minutos mientras el agente lo registraba. Cuando finalmente encontraron su identificación que confirmaba su ciudadanía, los agentes lo dejaron ir sin ofrecer ninguna explicación ni disculpa. Lemus también les pidió sus nombres y números de placa, y se negaron a dárselos.

“Sin decir nada, simplemente se fueron”, dijo Lemus en una entrevista posterior. “Estaban bastante molestos porque no podían llevarnos, a mí y a mi compañero de trabajo (…) Sentí que mis derechos se habían ido por la ventana”, recordó “Sentí que ya no podía hacer mucho”.

El incidente ocurre en medio de un aumento en los esfuerzos de control de inmigración del ICE en todo el país, pero expertos en derechos civiles afirman que esta detención podría haber violado las protecciones constitucionales.

“No pueden detener a la gente al azar, por intuición”, recordó Fred Brewington, abogado de derechos civiles que representa a Lemus. “Eso es contrario a la Constitución”, dijo, argumentando que este fue un claro caso de perfilación racial.

La discriminación racial sucede cuando se asume que una persona es sospechosa de delito únicamente por su raza, etnia, origen nacional o religión, en lugar de por su comportamiento individual o pruebas específicas. Esta práctica suele basarse en estereotipos negativos y afecta desproporcionadamente a las minorías, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

“A menos que exista una base sólida para pedirle a alguien una identificación -que este oficial no proporcionó-, existe una preocupación”, dijo el abogado Brewington.

A pesar de ser un ciudadano estadounidense, Lemus dice que este incidente le ha generado temor a futuros encuentros con la policía. “Sentí que perdí todos mis derechos cuando me detuvieron. Sentí que ya no tenía nada. Sentí que me despojaron de mis derechos; sinceramente, me quedé impactado”, afirmó.

Hasta el momento, no se ha presentado ninguna demanda. Sin embargo, Lemus y su abogado solicitan una investigación exhaustiva por parte del Departamento de Justicia (DOJ) y están compartiendo su historia públicamente para crear conciencia sobre los presuntos abusos de poder. ICE no ha emitido comentarios sobre este caso.

