Videos y fotos: protestas anti Trump en Nueva York a pesar de la lluvia

Miles de neoyorquinos han retado la lluvia este sábado para protestar contra las políticas del mandatario republicano Donald Trump, nativo de Queens (NYC), en medio de manifestaciones convocadas en todo el país el día de su cumpleaños número 79.

Uno de los temas principales de las protestas es el rechazo a las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de arrestar a personas incluso cuando acuden a los tribunales para cumplir con sus citas.

Esta mañana en una concentración en Minnesota un tiroteo al parecer motivado políticamente dejó muerta a la representante demócrata Melissa Hortman y su cónyuge Mark Hortman. Además el senador estatal demócrata John Hoffman y su esposa Yvette resultaron heridos en otro ataque.

No se han reportado incidentes en Nueva York. NYPD ya había advertido que no se permitirían alteraciones del orden, luego de más de una semana de protestas a diario contra ICE que dejaron docenas de detenidos en Manhattan. No ha habido violencia en esas manifestaciones, excepto la quema de 11 vehículos policiales en Brooklyn la madrugada del jueves, hecho que hasta ahora no ha sido vinculado a ninguna causa política.

Las protestas en todo el país llevan el nombre “No Kings” (Sin Reyes), en condena a lo que llaman el autoritarismo de Trump, quien incluso ha publicado fotos suyas en la cuenta oficial de la Casa Blanca en Twitter/X coronado como un rey y hasta vestido de Papa, máximo líder de la iglesia católica.

En la ciudad de Nueva York había por lo menos tres concentraciones convocadas esta tarde. La mayor comenzó en Bryant Park antes de bajar por la 5ta Avenida hasta Madison Square Park.

Una segunda marcha planeada en Grace Plaza (42st con 6ta Av), descrita irónicamente como “un desfile fúnebre de segunda fila inspirado en Nueva Orleans con una delegación artística única”, se unió a la marcha principal en el camino, reportó ABC News.

En el Alto Manhattan se programó otra concentración en la Universidad Columbia, donde los organizadores planeaban marchar para unirse a la concentración principal en Bryant Park.

En Nueva Jersey multitudes de manifestantes marcharon en una concentración Sin Reyes” que comenzó en Seated Lincoln Statue en Newark, la ciudad más poblada del estado. Entre los funcionarios que se esperaba que asistieran y hablaran en el evento se encontraban el senador Cory Booker, la representante LaMonica McIver y el alcalde de Newark, Ras Baraka.

A continuación reportes en vivo de Jesús García, Editor de la sección Política de El Diario NY, desde Midtown Manhattan:

#NoKingsProtest en #NYC – camine varias cuadras antes de llegar al punto de arranque y hay miles de personas contra Trump.. pic.twitter.com/rMveovK0OS — Jesús García 🐦 (@JesusGar) June 14, 2025

Protesta contra Trump y ICE en Manhattan, 14 de junio de 2025 / Fotos: Jesús García Crédito: JESÚS GARCÍA | Cortesía

Crédito: JESÚS GARCÍA | Cortesía