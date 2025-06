86 arrestados en última protesta contra ICE en Nueva York; la Guardia Nacional no es necesaria, según comisionada NYPD

86 activistas anti-ICE fueron arrestados ayer en Nueva York y se esperan más protestas esta semana, pero la comisionada de NYPD, Jessica Tisch, afirma que no necesita la ayuda de la Guardia Nacional, enviada por el gobierno federal ante la ola de manifestaciones en Los Ángeles.

Tisch no prevé que se repita una situación similar en Nueva York. “Sin duda, lo tenemos bajo control”, declaró esta mañana Tisch en el programa “Good Day New York” del canal Fox. “Queremos preservar el derecho de todos a protestar pacíficamente en la ciudad y en este país, pero no toleraremos el caos, el desorden ni la violencia. Cuando vimos a gente quebrantando las normas o la ley, intervenimos y realizamos arrestos rápidamente”, afirmó.

Según la policía de NYPD, de los 86 detenidos la mayoría (52) recibió citaciones para comparecer ante el tribunal posteriormente. Los 34 restantes fueron acusados ​​penalmente, aunque los cargos exactos no se revelaron de inmediato, y estaban a la espera de su comparecencia ante el Tribunal Penal de Manhattan, indicó Daily News.

“Pasé el fin de semana contactando a nuestros socios federales con un mensaje muy claro: NYPD tendrá esto bajo control. Tenemos planes establecidos y, si la situación se agrava, podemos traer policías de toda la ciudad para ayudar”. “Contamos con un ejército de 34,000 agentes“, añadió. “Estamos preparados para cualquier imprevisto”.

El gobierno de Donald Trump ha desplegado la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en Los Ángeles, en contra de la voluntad de la alcaldesa Karen Bass y del gobernador de California, Gavin Newsom, para sofocar las protestas que tuvieron destellos de violencia. La gobernación ha interpuesto una demanda para bloquear el despliegue.

“El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tiene la responsabilidad de mantener la seguridad y el orden, y no vamos a renunciar a esa responsabilidad”, continuó Tisch. “Tenemos plena capacidad para controlar estas protestas y hacerlo bien”.

Más de 2,500 manifestantes se han congregado en Foley Square (Bajo Manhattan) para protestar contra las nuevas tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) de arrestar a personas que salían de los tribunales de inmigración para cumplir con sus citas.

Algunos manifestantes marcharon ayer hacia Washington Square Park, mientras que un gran número se quedó en Foley Square para desahogar su frustración con la ofensiva migratoria de la administración Trump.

Algunos manifestantes que permanecieron cerca de la sede de ICE en el número 26 Federal Plaza comenzaron a tirar “cestas de basura y desperdicios a la calle”, dijo Tisch. “Teníamos un grupo de unos 200 manifestantes que buscaban sembrar un poco de caos y desorden, y el Departamento de Policía de Nueva York no lo tolerará”, dijo Tisch también hoy en el programa “Morning Joe” de NBC.

Algunos manifestantes también lanzaron botellas a la policía y conos de tráfico a la calle. Al final de la noche del martes, la policía había detenido a 86 manifestantes. Previamente, el lunes 24 personas fueron detenidas en protesta contra redadas migratorias en la Torre Trump de la 5ta Avenida. Y el sábado también hubo arrestos en el Bajo Manhattan.

El viernes se informó que un 2do alumno de una escuela pública de la ciudad de Nueva York había sido detenido por las autoridades federales de inmigración como parte de la escalada de redadas y deportaciones de ICE que fueron prometidas en la campaña electoral de Trump.