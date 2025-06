Clayton Kershaw en medio de polémica por escribir cita bíblica en gorra con colores LGBTQ+

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles Clayton Kershaw se vio envuelto en controversia al incluir una referencia bíblica en su gorra durante el juego del sábado ante los Gigantes de San Francisco, en el marco de la Noche del Orgullo organizada por el equipo angelino.

Durante el encuentro en el Dodger Stadium ante los San Francisco Giants la noche de este sábado, los jugadores lucieron gorras con el logo de los Dodgers acompañado de los colores del arcoíris, símbolo del movimiento LGBTQ+. Sin embargo, Kershaw, quien no participó activamente en el juego, escribió sobre su gorra la cita bíblica “Génesis 9:12-16”, un pasaje que hace referencia al arco iris como símbolo del pacto de Dios con la humanidad.

El versículo, que aparece en el relato bíblico posterior al diluvio universal, dice: “Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra”.

De esta forma, el pelotero pareció hacer una declaración personal sobre el significado del símbolo, hecho que no tardó en volverse viral en redes sociales, dividiendo opiniones.

Algunos señalaron que al intervenir una prenda diseñada para promover la inclusión y la igualdad, el lanzador estaba desvirtuando el mensaje del evento, mientras que otras personas apoyaron la presunta posición religiosa del pitcher.

Hasta el momento, los Dodgers no han emitido un comunicado oficial respecto al mensaje escrito por Kershaw. Tampoco el jugador ha hecho declaraciones públicas sobre su decisión.

La Noche del Orgullo es parte del calendario de actividades anuales de varios equipos de Grandes Ligas, y busca mostrar apoyo a la comunidad LGBTQ+ dentro y fuera del deporte.

Sigue leyendo:

–Juan Soto es el bateador más temido de las Grandes Ligas, según sus propios rivales

–¿Superará a Ichiro?, Aaron Judge proyecta romper el récord histórico de hits

–Ozzie Guillén asegura que MLB encubrió a Shohei Ohtani en el caso de apuestas