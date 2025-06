Columna de la Dra. Nancy Alvarez: ¿Transexuales en el ejército? Debemos hacer los cambios lentamente

No tengo ningún problema con que los transexuales avancen en la sociedad. Ahora, si se visten como mujer, pero son hombres, no creo que puedan entrar al ejército. ¿Por qué?

Evidentemente, estamos ante seres humanos, como cualquier otro, pero si se visten de mujer y son hombres, crearán un problema con los militares. Habrá un tema serio, porque ningún ejército acepta que un hombre se vista de mujer y conviva con los demás. Pienso que allí le harían muchísimo bullying.

Mucha gente me dirá: “bueno, Nancy, pero ellos no tienen la culpa de ser así”. Por supuesto, pero también tienen que respetar que los otros, es decir la mayoría, no se sientan cómodos ante esa situación. Insisto en el bullying que va a aguantar ese hombre. Meterlo en tal lío es exponerlo a una situación muy difícil, que lo va a dañar, emocionalmente hablando.

También es una forma de imponer algo a los militares, que tienden a ser muy machistas, mucho más que la mayoría. He conocido solamente a una transgénero que es bella y parece una mujer. Ella se operó la voz, y no parece un hombre al hablar. En su caso, podría pasar, porque de verdad no se ve como un hombre.

En resumen, no hay que exponer a los transexuales a estos sectores. ¿Por qué? Porque recibirán mucho rechazo. No podemos obligar a un ejército entero a aceptar a una persona transexual o gay, porque crearemos más problemas. Un gay quizás pase, porque no tiene que ser, como la gente cree, amanerado.

Debemos tener cuidado con esto. Mientras más queramos imponer a la gente una situación por la mala, más rechazo recibirá la persona afectada. Debemos hacer los cambios lentamente… siempre preparando a la sociedad. Estos problemas pueden ocasionar muchos conflictos, y hay casos que han terminado en muerte o suicidio.

